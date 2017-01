Spada: ascolta il nuovo singolo Somebody New feat. Ezra James (testo e traduzione)

Somebody New è il titolo della nuova produzione di Spada, per l’occasione interpretata dall’emergente australiano Ezra James, disponibile nei digital store dallo scorso 16 dicembre 2016.

Il produttore e deejay italiano con base a Praga, il cui vero nome è Ermanno Andrea Spadati, che in carriera ha condiviso il palco con colleghi del calibro di Sam Feldt, Robin Schulz, Nora En Pure e Bakermat, quello della hit Cool Enough (Disco d’Oro) e firmato remix ufficiali per Rhodes, Klingande, Benny Benassi, Robin Schulz, Above & Beyond, Roger Sanchez ed altri, ci presenta il nuovo bel singolo, impreziosito dalla toccante e appassionata voce del cantante (e lottatore) australiano Ezra James, in rotazione radiofonica nazionale dallo scorso 20 gennaio.

L’artista ha inoltre annunciato un febbraio ricco di belle novità:

Febbraio sarà un mese bellissimo, ricco di novità! Aprirò le danze con il mio nuovo disco, che è stato inviato ieri alle radio. Per cui non resta che dirvi: Sintonizzatevi e shazammatela appena la sentirete passare :) Uscita per Ego da pochi giorni e già scelto da The Vibe Guide.

Se non avete già ascoltato la nuova canzone, potete farlo direttamente nel canale Youtube di Spada cliccando sull’immagine in basso, mentre a seguire trovate la mia traduzione in italiano e le parole in inglese che la compongono.

Somebody New – Spada – Traduzione (Download)

[Verso 1]

Forse è un bene che le cose sarebbero siano andate a finire in questo modo con te

Non avrei mai pensato di vedere che giorno mi svegliassi senza di te qui

[Pre-Ritornello]

Nel caso in cui ti senti come mi sento io

Farò spazio alla mia stanza stasera

Si, so che non dovrei mai dare per scontato

Cosa ti passa per la testa

[Ritornello]

Perché se sei tu allora non voglio parlarne

Non voglio parlarne, no voglio parlarne

No se sei tu

Forse ho solo bisogno di qualcuno

Ho bisogno di qualcuno

Forse ho solo bisogno di una persona (un’altra persona)

[Break strumentale]

[Verso 2]

E se non dovessi più vedere nuovamente il tuo viso qui?

Non ho bisogno di un’altra amante se non sei tu

[Pre-Ritornello]

Nel caso in cui ti senti come mi sento io

Farò spazio alla mia stanza stasera

Si, so che non dovrei mai dare per scontato

Cosa ti passa per la testa

[Ritornello]

Perché se sei tu allora non voglio parlarne

Non voglio parlarne, no voglio parlarne

No se sei tu

Forse ho solo bisogno di qualcuno

Ho bisogno di qualcuno

Forse ho solo bisogno di una persona (un’altra persona)

[Break strumentale]

[Ritornello]

Perché se sei tu allora non voglio parlarne

Non voglio parlarne, no voglio parlarne

No se sei tu

Forse ho solo bisogno di qualcuno

Ho bisogno di qualcuno

Forse ho solo bisogno di una persona (un’altra persona)

Spada – Somebody New testo

[Verse 1]

Maybe it’s okay that the things would end up this way with you

Never thought I’d see the day I wake up without you here

[Pre-Chorus]

In case you feel the same way as I do

I climb (or “I’ll clean”) from my room tonight

Yeah I know I should never really assume

What’s going through your mind

[Chorus]

‘Cause if it is you then I don’t wanna talk about it

I don’t wanna talk about it, no I don’t wanna talk about it

Not if it’s you

Then maybe I just need somebody

I need somebody

Maybe I just need somebody (Somebody new)

[Instrumental Break]

[Verse 2]

What if I don’t ever see your face here again?

I don’t need another lover if it ain’t you

Right here

[Pre-Chorus]

In case you feel the same way as I do

I climb (or “I’ll clean”) from my room tonight

Yeah I know I should never really assume

What’s going through your mind

[Chorus]

‘Cause if it is you then I don’t wanna talk about it

I don’t wanna talk about it, no I don’t wanna talk about it

Not if it’s you

Then maybe I just need somebody

I need somebody

Maybe I just need somebody (Somebody new)

[Instrumental Break]

[Chorus]

‘Cause if it is you then I don’t wanna talk about it

I don’t wanna talk about it, no I don’t wanna talk about it

Not if it’s you

Then maybe I just need somebody

I need somebody

Maybe I just need somebody

















