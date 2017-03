Soy Luna: ascolta Siempre Juntos dalla colonna sonora della seconda stagione (video, testo e traduzione)

Prossimamente andrà in onda la seconda stagione della serie televisiva Soy Luna, telenovela adolescenziale argentina in onda su Disney Channel, che anche quest’anno sarà composta da 80 episodi.

Ad aprire la colonna sonora della seconda stagione, La Vida Es un Sueño, l’orecchiabile canzone che si intitola Siempre Juntos, che non escludo possa essere proprio la sigla.

Sono certo che i seguaci di questa serie, apprezzeranno il nuovissimo brano, un pezzo fresco e solare, che fa venir voglia di canticchiare gioiosamente.

Su Spotify è già possibile ascoltare le venticinque canzoni che compongono il doppio CD della soundtrack, incluso ovviamente il brano in questione, accompagnato dal lyric video molto più corto rispetto all’audio integrale.

A seguire trovate invece il testo in spagnolo e quello da me tradotto in italiano.

Siempre Juntos – Soy Luna – Traduzione (Download)

Il mondo continua a girare

Ma siamo insieme

Non è un caso

Abbiamo in comune una storia

Che è ancora lunga

Tutt’altro che finita

E quando la paura è in arrivo

Sempre insieme!

Nelle battaglie che abbiamo dovuto dare

Sempre insieme!

Sono i nostri sogni, la luce della verità (oohh)

E’ la nostra voce che muove il mondo

E’ magico perché siamo tutti insieme

I nostri cuori battono più forte

E’ la nostra voce che muove il mondo

E’ magico perché siamo tutti insieme

I nostri cuori battono più forte

Stando insieme, i battiti sono di più

Stando insieme, i battiti sono di più

Sempre insieme

Cerchiamo nei nostri sogni

Un modo per realizzarli

Attraversando i muri

Guardando al futuro

Niente ci fermerà

E quando la paura cerca di adescarci

Sempre insieme!

Nelle battaglie che abbiamo dovuto dare

Sempre insieme!

La luce del sogno è sempre la verità

E’ la nostra voce che muove il mondo

E’ magico perché siamo tutti insieme

I nostri cuori battono più forte

E’ la nostra voce che muove il mondo

E’ magico perché siamo tutti insieme

I nostri cuori battono più forte

Stando insieme

E quando la paura è in arrivo

Nelle battaglie che abbiamo dovuto dare

Sono i nostri sogni, la luce della verità (oohh)

E’ la nostra voce che muove il mondo

E’ magico perché siamo tutti insieme

I nostri cuori battono più forte

E’ la nostra voce che muove il mondo

E’ magico perché siamo tutti insieme

I nostri cuori battono più forte

Stando insieme

Ci sono più battiti

Se sono collegati

I battiti sono di più

Sempre insieme!

Soy Luna – Siempre Juntos testo

Sigue girando el mundo

Pero que estemos juntos

Ya no es casualidad

Tenemos tanta historia

Que todavia esta muy

Lejos de terminar

Y cuando el miedo estaba por llegar

¡Siempre juntos!

En las batallas que tuvimos que dar

¡Siempre juntos!

Son nuestros sueños, la luz de la verdad (oohh)

Es nuestra voz la que mueve al mundo

Es magico porque estamos todos juntos

Laten más fuerte nuestros corazones

Es nuestra voz la que mueve al mundo

Es magico porque estamos todos juntos

Laten más fuerte nuestros corazones

Estando unidos, son mas latidos

Si estan unidos, son mas latidos

Siempre juntos

Buscamos en los suenõs

Una manera de hacerlo realidad

Atravesando muros

Mirando hacia el futuro

Nada nos detendra

Y cuando el miedo quiso conquistar

¡Siempre juntos!

En las batallas que tuvimos que dar

¡Siempre juntos!

La luz del sueño es siempre la verdad

Es nuestra voz la que mueve al mundo

Es magico porque estamos todos juntos

Laten más fuerte nuestros corazones

Es nuestra voz la que mueve al mundo

Es magico porque estamos todos juntos

Laten más fuerte nuestros corazones

Estando unidos

Y cuando el miedo estaba por llegar

En las batallas que tuvimos que dar

Son nuestros sueños, la luz de la verdad (oohh)

Es nuestra voz la que mueve al mundo

Es magico porque estamos todos juntos

Laten más fuerte nuestros corazones

Es nuestra voz la que mueve al mundo

Es magico porque estamos todos juntos

Laten más fuerte nuestros corazones

Estando unidos

Son mas latidos

Si estan unidos

Son mas latidos

¡Siempre juntos!

















