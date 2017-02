Martin Jensen: guarda il video di Solo Dance + testo e traduzione

Martin Jensen è un DJ e produttore danese classe 1991 e Solo Dance è il titolo del suo ultimo nonché quinto singolo in carriera, che arriva dopo All I Wanna Do pubblicato il 20 maggio 2016 e “Sí”, “Night After Night” e “Miracles” rilasciati nel 2015.

Solo Dance è un’orecchiabile canzone scritta dallo stesso Jensen, con la collaborazione di Lene Dissing, Mads Hjerl-Hansen e Peter Bjørnskov, disponibile nei digital store dallo scorso 6 novembre e trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali da venerdì 3 febbraio 2017.

Il brano, il maggior successo dell’artista, che solo su Spotify vanta oltre 70 milioni di ascolti, è stato co-prodotto da Jensen e Mads Dyhrberg e ad oggi, ha raggiunto la top 10 in Norvegia e Svezia, la top 20 in Germania ed ha debuttato in UK in 63esima piazza. Vedremo come andrà dalle nostre parti visto che adesso avrà una certa visibilità on air.

Il video ufficiale che accompagna la canzone è disponibile dal 26 gennaio, è stato diretto da Nicolas Tobias Følsgaard e vede protagonisti bravissimi ballerini come Haeni Kim, Dylan Mayoral, Remi Black e Cilia Trappaud, che danzano in tutto il filmato, mentre Martin Jensen è alla consolle.

Per accedere al videoclip cliccate sull’immagine sottostante, mentre a seguire potete leggere la mia traduzione in italiano per capire il significato di questo pezzo e le parole in inglese che lo compongono.

Martin Jensen – Solo Dance traduzione (Digital Download)

Nella luce affievolita tocchi il mio corpo

Sento le tue mani sulla mia pelle

Pensi di avermi colpita dove vuoi tu

Ma sei tu a starmi dietro

Sono venuta alla festa da sola

Non mi serve alcun corpo nella mia canzone

Vado al ritmo, perdo il controllo

Eh oh, vado da so-la

Ragazzo puoi raffreddarlo

Sono qui per divertirmi

Voglio solo ballare, ballare, ballare

Ballare, ballare, ballare

so che mi vuoi

Ma non mi interessa tesoro

Voglio solo ballare, ballare, ballare

Ballare, ballare, ballare

Ballare, ballare, ballare

Ballare, ballare, ballare

Nell’ombra della notte

Ti avvicini

Stiamo per oltrepassare il limite

Pensi di avermi colpita dove vuoi tu

Ma è solo una tua fantasia

Sono venuta alla festa da sola

Non mi serve alcun corpo nella mia canzone

Vado al ritmo, perdo il controllo

Eh oh, vado da so-la

Ragazzo puoi raffreddarlo

Sono qui per divertirmi

Voglio solo ballare, ballare, ballare

Ballare, ballare, ballare

so che mi vuoi

Ma non mi interessa tesoro

Voglio solo ballare, ballare, ballare

Ballare, ballare, ballare

Solo Dance – Martin Jensen – Testo

In the faded light you touch my body

I can feel your hands on my skin

Think you got me right where you want me

But you’re just in my way

I came to party on my own

Don’t need no body in my song

I get down to the beat, I lose control

Eh oh, I go so so lo

Boy you can cool it down

I’m here to fool around

Just want dance, dance, dance

Dance, dance, dance

I know you want me

But I don’t care baby

Just want to dance, dance, dance

Dance, dance, dance

Dance, dance, dance

Dance, dance, dance

In the shade of night

You’re moving closer

We’re on our way to cross a line

Think you’ve got me right where you want me

But it’s all in your mind

I came to party on my own

Don’t need no body in my song

I get down to the beat, I lose control

Eh oh, I go so so lo

Boy you can cool it down

I’m here to fool around

Just want dance, dance, dance

Dance, dance, dance

I know you want me

But I don’t care baby

Just want to dance, dance, dance

Dance, dance, dance

















