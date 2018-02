Sofia Reyes feat. Jason Derulo & De La Ghetto – 1, 2, 3: video, testo e traduzione

La giovane cantante, autrice e attrice messicana Sofía Reyes, il cantautore newyorkese De La Ghetto e il cantante e ballerino statunitense Jason Derulo hanno unito le forze nel nuovo bollente singolo “1, 2, 3”, pubblicato il 16 febbraio 2018.

La nuova canzone è stata scritta dagli interpreti con la collaborazione di Nicole Zignago, Charlie Guerrero, Jon Leone e Ricky Montaner, con produzione degli ultimi due. Cliccate sulla cover in basso per ascoltarla su Spotify.









Il testo del brano è in gran parte in spagnolo, ma c’è anche una buona dose di inglese e un pizzico di francese.

Si tratta di un’allegra e festosa canzone, a mio parere molto gradevole, mentre per quel che concerne il significato, il tema principale non poteva che essere il sesso: i due cantanti cercano infatti di sedurre e portare a letto la bella Sofia e se ci riusciranno non è dato saperlo.

E’ questo il concept di questa potenziale futura hit, accompagnata dal colorato video ufficiale a cui è possibile accedere cliccando sull’immagine sottostante, dopo la quale trovate la traduzione in italiano e le parole che compongono questo nuovissimo pezzo.

1, 2, 3 traduzione – Sofia Reyes, Jason Derulo & De La Ghetto (Download)

[Introduzione]

Sofia, Storia della musica, DELA!

[Strofa 1: Sofia Reyes]

Oh, baby, penso che forse sei sempre stato un pezzo di

shhh …

Stai strofinando la tua sporcizia sulle gonnelle di tutte

Sai come essere uno sss …

D-dove sono le tue buone maniere, non hai imparato nemmeno a salutare

A quanto pare oggi mi piaci un po’ di più

[Pre-Ritornello: Sofia Reyes]

Ciao, come stai?

Lieta di conoscerti

Dici che dovremmo andare a prendere una stanza

uhmm …

No

[Ritornello: Sofia Reyes]

Se vuoi accenderlo

Vai a prendere una lampadina, poi ne parliamo

Se vuoi accenderlo

Vai a prendere un accendino, dopo balliamo

Ohhh 1, 2, 3

Un, due, tre

Se ti do un bacio, sei già ai miei piedi

Dimmi 1, 2, 3

Un, due, tre

La la la – la la la

[Verso 2: Jason Derulo]

Oh piccola, smetti di parlare

E lascia che il mio amore ti rassicuri

Se l’amore è un gioco, giochiamo un milione di volte

Piccola, dalla a me

Sarò di buona compagnia

Baby, il mio nome è

Jason Derulo, oh

[Ritornello: Sofia Reyes]

Se vuoi accenderlo

Vai a prendere una lampadina, poi ne parliamo

Se vuoi accenderlo

Vai a prendere un accendino, dopo balliamo

Ohhh 1, 2, 3

Un, due, tre

Se ti do un bacio, sei già ai miei piedi

Dimmi 1, 2, 3

Un, due, tre

La la la – la la la

[Strofa 3: De La Ghetto]

De La Ghetto, piccola

Scusa l’ignoranza, non volevo farti del male

Quello che voglio è trasformarti nella mia Dea, la mia opera d’arte

Dimmi se vuoi non m’importa come farlo

Accendiamo tutta la notte e ti porterò alle stelle

Voglio mostrarti molte cose interessanti

Diventa la mia signora, a letto ti lego e

Ti bacio da cima a fondo per rompere un po’ il ghiaccio

Dopo di che non riuscirai mai a dimenticare quello che è successo tra noi

[Ponte: Sofia Reyes, Jason Derulo]

Ciao, come stai?

Era ora

Andiamo a prendere una stanza

[Ritornello: Sofia Reyes]

Se vuoi accenderlo

Vai a prendere una lampadina, poi ne parliamo

Se vuoi accenderlo

Vai a prendere un accendino, dopo balliamo

Ohhh 1, 2, 3

Un, due, tre

Se ti do un bacio, sei già ai miei piedi

Dimmi 1, 2, 3

Un, due, tre

La la la – la la la

[Conclusione: Sofia Reyes + Jason Derulo, Jason Derulo, Tutti]

La la la la

Un, dos, tres

Un, due, tre

Prenditi cura di me, un, due, tre

Un, dos, tres

Un, due, tre

Adoro come hai contato su di me, tesoro

Un, dos, tres

Ti renderò una ragazza pazza, uh

Prenditi cura di me, un, due, tre

Un, due, tre

Un, dos, tres

Adoro come hai contato su di me, tesoro

Un, Dos, Tres testo

[Intro]

Sofia, Music history, DELA!

[Verso 1: Sofia Reyes]

Oh, baby, I’m thinking maybe that you were always a piece of

shhh…

You’re rubbing your dirt on everyone’s skirt

You know how to be a ddd…

D-dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar

Parece que hoy me gustas un poco más

[Pre-Coro: Sofia Reyes]

Hola, comment allez, allez-vous?

So nice to meet you

You say we should go and get a room

uhmm…

No

[Coro: Sofia Reyes]

If you wanna turn it on

Go get a lightbulb, después hablamos

If you wanna turn it on

Go get a lighter, después bailamos

Ohhh 1, 2, 3

Un, dos, tres

Si te doy un beso ya estás a mis pies

Dime 1, 2, 3

Un, dos, tres

La la la – la la la

[Verso 2: Jason Derulo]

Oh baby just hush the talking

And let my loving ease your mind

If love’s the game, let’s play a million times

Baby, give it to me

I’ll be good company

Baby, mi nombre es

Jason Derulo, oh

[Coro: Sofia Reyes]

If you wanna turn it on

Go get a lightbulb, después hablamos

If you wanna turn it on

Go get a lighter, después bailamos

Ohhh 1, 2, 3

Un, dos, tres

Si te doy un beso ya estás a mis pies

Dime 1, 2, 3

Un, dos, tres

La la la – la la la

[Verso 3: De La Ghetto]

De La Ghetto, baby

Disculpe la ignorancia, nunca quise lastimarte

Lo que quiero es transformarte en mi Diosa, mi obra de arte

Dime si tu quiere me da igual cómo se hace

Prendemos toda la noche y a las nubes voy a llevarte

Quiero yo enseñarte mucha’ cosa’ interesante

Convertirte en mi dama, en la cama amarrarte

Besarte de arriba, a abajo pa’ ponerlo interesante

Después de todo esto nunca vas a olvidarte

[Puente: Sofia Reyes, Jason Derulo]

Hola, comment allez, allez-vous

It’s ‘bout time

We go and get a room

[Coro: Sofia Reyes]

If you wanna turn it on

Go get a lightbulb, después hablamos

If you wanna turn it on

Go get a lighter, después bailamos

Ohhh 1, 2, 3

Un, dos, tres

Si te doy un beso ya estás a mis pies

Dime 1, 2, 3

Un, dos, tres

La la la – la la la

[Outro: Sofia Reyes + Jason Derulo, Jason Derulo, Juntos]

La la la la la

Un, dos, tres

Un, dos, tres

Care for me, uno, dos tres

Un, dos, tres

Un, dos, tres

Love how you counted out for me, babe

Un, dos, tres

I’mma make you a freak girl, uh

Care for me, uno, dos tres

Un, dos, tres

Un, dos, tres

Love how you counted out for me, babe













