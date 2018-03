Sofi Tukker – Baby I’m A Queen: audio, video ufficiale, testo e traduzione del nuovo singolo

Si intitola Baby I’m A Queen il nuovo singolo dei Sofi Tukker, disponibile in streaming e in digitale dal 9 marzo 2018 via Ultra Records.

Reduce dal successo internazionale di Best Friend (30 milioni di streams su Spotify, prima posizione nella classifica airplay Dance radio in US, #16 nella chart airplay Alternative, #18 nella chart airplay Pop e #29 nella HotAC), il duo dance di New York composto da Sophie Hawley-Weld e Tucker Halpern torna con quest’interessante brano, scritto con la collaborazione di James Patterson.

In rotazione radiofonica dal 23 marzo, la nuova canzone anticipa il rilascio del debut album “Treehouse”, che vedrà la luce il prossimo 13 aprile. Nel disco vi saranno anche singoli pubblicati precedentemente, come Energia, F*ck They e Johny.

Il brano parla di come affrontare le vulnerabilità e nel dettaglio, il significato ce lo spiegano gli stessi Sofi Tukker: «Solo perché sei vulnerabile, non significa che devi lasciarti sminuire o ridicolizzare. Siamo forti e ci rafforziamo perché piangiamo, perché desideriamo. Questa canzone dice di alzarsi in piedi e di essere forti, con il coraggio di credere in se stessi, puoi essere sia bambina che regina, senza che una parte prevarichi sull’altra».

Oltre al duo, le protagoniste del video ufficiale diretto da Phillip Lopez, sono alcune bambine su un palco… Per vederlo cliccate sull’immagine. Qui l’audio su Youtube.

Testo Baby I’m A Queen

[Verse 1]

Baby I’m a queen, so why do you call me baby?

It’s been about a week, it’s too soon for nicknames

[Pre-Chorus]

You tire me out but fill me up

And I don’t mind it very much

You do not wait to wake me up

Too soon for mourning

[Chorus]

I might prefer desire to self control

I might prefer crying to being composed

I might prefer chaos to even flow

It’s too soon for songs though

I might prefer desire to self control

I might prefer crying to being composed

I might prefer chaos to even flow

It’s too soon for songs though

[Verse 2]

Maybe I’m a queen, and maybe I’m a baby

It’s been over a week, still too soon for nicknames

[Pre-Chorus]

[Chorus]