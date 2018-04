Snow Patrol – Don’t Give In: video ufficiale, testo e traduzione del comeback + remix

Don’t Give In è il titolo che segna il ritorno degli Snow Patrol, pubblicato il 21 marzo 2018 come primo estratto dal settimo album in studio Wildness, che vedrà la luce il prossimo 25 maggio, a sette anni scarsi di distanza dall’ultima fatica discografica Fallen Empires, certificata Oro in Belgio & Germania e Platino in Irlanda & UK.

Nella versione standard del progetto (in pre-order) della rock band capitanata da Gary Lightbody, vi saranno dieci inediti, mentre la deluxe edition racchiuderà cinque versioni alternative di altrettanti brani della versione standard.

Oltre a questo pezzo, disponibile anche nella versione Bilel & Yohanne Remix, cito il secondo estratto “Life on Earth“, di cui contiamo di parlare nei prossimi giorni.

In rotazione radiofonica dal 27 aprile, inizialmente la canzone era stata pensata per un amico in difficoltà, per poi rivelarsi molto personale: «più ci scrivevo e ho capito che riguardava me e la lotta per realizzare l’album, cosa che ha richiesto 5 anni.» ha dichiarato il frontman del gruppo scozzese.

Don’t Give In, un inno al non arrendersi e al superare gli ostacoli che la vita ci pone, è accompagnata dal semplice video ufficiale che potete gustarvi direttamente su Youtube cliccando sull’immagine.

Snow Patrol – Don’t Give In testo e traduzione (Download – Bilel & Yohanne Remix)

[Chorus]

Don’t give in

Don’t you dare quit so easy

Give all

That you got on the soul

Don’t say

That you want it forever

I know, I know

[Ritornello]

Non cedere

Non ti azzardare a mollare così facilmente

Dai tutto

Ciò che hai nell’anima

Non dire

Che lo vuoi per sempre

Lo so, lo so

[Verse 1]

It’s in your blood

And it’s in your making

So don’t hold your tongue

‘Cause it’s, it’s no longer working

Don’t fall on your sword

Just follow your instinct

Like an old lesson learned

Like an old lesson learned

[Strofa 1]

Ce l’hai nel sangue

Ed è nel tuo operato

Quindi non tenere a freno la lingua

Perché, non deve restare silenziosa

Non smettere di combattere

Segui solo il tuo istinto

Come una vecchia lezione imparata

Come una vecchia lezione appresa

[Verse 2]

Only you know what it, what it is to see through

See through the eyes that are trained on me now

I can, I can only tell you how it, how it looks from here

I think you made up your mind

I think you made up your mind





[Strofa 2]

Solo tu sai cosa, cosa vuol dire vedere attraverso

Vedere attraverso gli occhi che sono puntati su di me ora

Posso, posso solo dirti come, come la vedo io

Penso che hai già deciso

Penso tu abbia già deciso

[Verse 3]

Yes there’s a lot we can

We can learn from this loss

Learn not to let it fall around our ears

Don’t fall in love with the, with the way things were

It’ll fuck up your mind, it’ll fuck up your mind

For this is all on the wings of others

I loved you more

More in your own flight

So it ain’t the same

It won’t be lost forever

It won’t be lost forever





[Strofa 3]

Sì, c’è molto che possiamo

Possiamo imparare da questa perdita (o “sconfitta”)

Imparare a non lasciar cadere tutto quanto addosso

Non innamorarti di, come andavano le cose prima

Ti distruggerà la mente, ti distruggerà la mente

Perché questo è tutto sulle ali degli altri

Ti amavo di più

Di più quando volavi solo

Quindi non è lo stesso

Non sarà perso per sempre

Non sarà perso per sempre

[Bridge]

This is your grace

And I don’t know why, and I don’t know why

This is your grace

And I don’t know why, and I don’t know why

[Ponte]

Questa è la tua grazia

E non so perché, e non so perché

Questa è la tua grazia

E non so perché, e non so perché

