Sky Rompiendo El Bajo, Ozuna & J Balvin nel nuovo singolo Karma: video ufficiale, testo e traduzione

Karma è il singolo d’esordio del produttore Alejandro Ramirez, in arte Sky Rompiendo El Bajo, disponibile nei digital store e nelle piattaforme streaming dall’8 giugno 2018.

Per intenderci, Sky è ormai saldamente uno dei principali produttori della star latina e reggaeton J Balvin, al quale ha prodotto il terzo, quarto e quinto album in studio, rispettivamente “La Familia”, “Energia” e “Vibras”.

La sua prima canzone, non poteva quindi che essere interpretata dal cantautore colombiano ed a fargli compagnia, il portoricano Ozuna. I tre artisti hanno anche firmato il testo con la collaborazione di Vicente Saavedra.

Nel brano si parla della perdita della persona amata e dei conseguenti sentimenti di dolore, angoscia e rimpianto, in special modo, perché la storia d’amore è terminata a causa dei loro errori.

Karma testo e traduzione – Sky Rompiendo El Bajo, J Balvin & Ozuna (Download)

[Intro: Ozuna, J Balvin]

Ooh (jeje), oh-oh

Nah-na, nah-na

Ooh

J Balvin, man

Sky

Ozuna

[Introduzione: Ozuna, J Balvin]

Ooh (jeje), oh-oh

Nah-na, nah-na

Ooh

J Balvin, amico

Sky

Ozuna

[Verso 1: Ozuna]

Tu primer amor es el que nunca se olvida

(Ese amor nunca se olvida)

Dije: “Por ti yo doy la vida (oh-oh-oh, oooh-oooh)

Aunque el karma a mí me siga”

Te fallé (yeh)

[Strofa 1: Ozuna]

Il tuo primo amore è quello che non si dimentica mai

(Quell’amore non si dimentica mai)

Dissi: “Per te darei la vita (oh-oh-oh, oooh-oooh)

Anche se il karma mi segue”

Ti ho delusa (yeh)

[Coro: J Balvin, Ozuna]

Te soñé (heh)

Un día te tuve y no supe valorarte

Y yo pensé (heh)

Que tú sólo era’ mía, que no te irías

Y hoy comienzo a extrañarte más

Te fallé

Un día te tuve y no supe valorarte

Y yo pensé (heh, yo pensé)

Que tú sólo era’ mía, que no te irías

Y hoy comienzo a extrañarte más

(Ozuna)

[Ritornello: J Balvin, Ozuna]

Ti ho sognata (heh)

Un giorno ti ho avuta e non sapevo valorizzarti

E pensavo (heh)

Che tu fossi solo mia, che non mi avresti lasciato

E oggi mi manchi di più





Ti ho delusa

Un giorno ti ho avuta e non sapevo valorizzarti

E pensavo (eh, pensavo)

Che tu fossi solo mia, che non mi avresti lasciato

E oggi mi manchi di più

(Ozuna)

[Verso 2: Ozuna]

Yo sé que tu amor no supe tenerlo (tenerlo)

La vida pasa y no se recupera el tiempo

Prometí yo al dolor no conocerlo (conocerlo)

Sin ti yo siento que me quemo en el infierno (infierno)

Me acompaña la soledad, yo sin ti no compongo na’

Cuando disfruto todo se olvida, pero en mi cama te vuelvo a pensar

Dime cómo tú haces (haces), pa’ olvidarte de mí (de mí)

Dime cómo tú haces (haces), pa’ alejarte de mí (de mí)

[Strofa 2: Ozuna]

So che non sapevo ottenere il tuo amore

La vita va avanti e non si può tornare indietro nel tempo

Ho promesso di non conoscere il dolore

Senza di te mi senti bruciare all’inferno (inferno)

La solitudine mi accompagna, senza di te non scrivo una parola

Quando mi diverto tutti i pensieri svaniscono, ma nel mio letto torno a pensarti

Dimmi come hai fatto (fatto), a dimenticarmi

Dimmi come hai fatto (fatto), ad allontanarti da me

[Coro: Ozuna]

Te soñé

Un día te tuve y no supe valorarte

Yo pensé

Que tú sólo era’ mía, que no te iría’

Y hoy comienzo a extrañarte más

Yo fallé

Ya te tuve y no supe valorarte

Yo pensé (yo pensé)

Que tú sólo era’ mía, que no te iría’

Y hoy comienzo a extrañarte más





[Ritornello: Ozuna]

Ti ho sognata

Un giorno ti ho avuta e non sapevo valorizzarti

E pensavo

Che tu fossi solo mia, che non mi avresti lasciato

E oggi mi manchi di più

Ti ho delusa

Un giorno ti ho avuta e non sapevo valorizzarti

E pensavo (pensavo)

Che tu fossi solo mia, che non mi avresti lasciato

E oggi mi manchi di più

[Verso 3: J Balvin]

Te fallé (hey), te perdí (ajá)

Y yo ni cuenta me di (huh)

Rogándole a Dios pa’ que estés aquí (huh)

Y la vida enseñándote a estar sin mí

Me arrepiento de esas llamadas (ajá)

Que no contesté en madrugada (hey)

Me olvidé de todos esos planes (ajá)

De lo mamacita que estabas

Recuerdo tu cuerpo en mi soledad (yeh)

Amor de tu sexo nadie me da (no)

Admito, fui malo, pero merecemos una segunda oportunidad (heh)

Cuando piensas en mí en tu cama, rápido te derrites

Sé que por dentro me amas, pero no lo admites (huh)

[Strofa 3: J Balvin]

Ti ho delusa (hey), ti ho persa (aha)

E non me ne sono nemmeno reso conto (eh)

Implorando Dio affinché tu sia qui (huh)

E la vita ti insegna a stare senza di me

Mi pento di quelle telefonate (aha)

Notturne alle quale non rispondevo (hey)

Ho dimenticato tutti quei progetti (aha)

Di cui parlavi tesoro

Ricordo il tuo corpo nella mia solitudine (yeh)

Amore del tuo sesso che nessuna mi dava (no)

Lo ammetto, sono stato cattivo, ma meritiamo una seconda possibilità (heh)

Quando mi penserai nel tuo letto, ti scioglierai velocemente

So che nel profondo mi ami, ma non lo ammetti (eh)

[Coro: J Balvin, Ozuna]

Te soñé (heh)

Un día te tuve y no supe valorarte

Y yo pensé (heh)

Que tú sólo era’ mía, que no te irías

Y hoy comienzo a extrañarte más

Te fallé

Un día te tuve y no supe valorarte

Yo pensé (yo pensé)

Que tú sólo era’ mía, que no te iría’

Y hoy comienzo a extrañarte más

[Ritornello: J Balvin, Ozuna]

Ti ho sognata (heh)

Un giorno ti ho avuta e non sapevo valorizzarti

E pensavo (heh)

Che tu fossi solo mia, che non mi avresti lasciato

E oggi mi manchi di più

Ti ho delusoa

Un giorno ti ho avuta e non sapevo valorizzarti

Pensavo (pensavo)

Che tu fossi solo mia, che non mi avresti lasciato

E oggi mi manchi di più