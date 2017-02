J. Balvin: guarda il video di Sigo Extrañándote (traduzione del testo)

Sigo Extrañándote è un brano di J. Balvin estratto dal quarto studio album Energia, pubblicato lo scorso 23 giugno.

In questa canzone, il cantante e autore colombiano classe 1985, parla della sua storia d’amore (con tanto di figli), ormai conclusasi. Egli spera che la sua dolce metà torni insieme a lui, perché senza di lei non riesce proprio ad andare avanti.

E’ sostanzialmente questo il significato del brano, che potete approfondire leggendo la mia traduzione in italiano che trovate scorrendo la pagina.

Cliccando sull’immagine sottostante, accedete invece al video ufficiale girato a Medellin, in Colombia, un cortometraggio di 5 minuti e mezzo molto ben realizzato e con un finale tutt’altro che a lieto fine.

J. Balvin – Sigo Extrañándote traduzione (Digital Download)

Sai che questo amore è così forte

Il nostro amore era invidiabile ieh ieh

È che stasera vorrei toccarti

Quando la luna smette di fissarti

E mi darai tutto il tuo corpo

Capisci che continuo a sentire la tua mancanza

In ogni momento

Costantemente

Capisci che continuo a sentire la tua mancanza

In ogni momento

Costantemente

Lasciati dire che non riesco a toglierti dalla testa

Sei onnipresente ed io controllo

Ogni tua mossa

Cercando un’occasione

Vedo che utilizzi Instagram non t’importa cosa pensa la gente baby

Con le foto che pubblichi mi sento morire

A pensare di essere stato quello che ti scaldava, la notte

E voglio vederti yeah

Per porre rimedio yeah

Dimmi dove, per favore rispondi

Rispondimi yeah yeah

E voglio vederti yeah

Per porre rimedio yeah

Dimmi dove

Per favore rispondi

Rispondimi ieh

Capisci che continuo a sentire la tua mancanza

In ogni momento

Costantemente

Capisci che continuo a sentire la tua mancanza

In ogni momento

Costantemente

Tu sai che sono fatto per te

E tu per me

L’ho capito dal primo giorno

Sentivo che già ti conoscevo

Continuo ad aspettarti qui

Ad aspettarti

L’ho capito dal primo giorno

Sentivo che già ti conoscevo

Sai che non voglio perderti

Sai che questo amore è così forte

Il nostro amore era invidiabile

È che stasera vorrei toccarti

Quando la luna smette di fissarti

E mi darai tutto il tuo corpo

Capisci che continuo a sentire la tua mancanza

In ogni momento

Costantemente

Capisci che continuo a sentire la tua mancanza

In ogni momento

Costantemente

J Balvin amico

Sky rompiendo el bajo

Mo mo Mosty

Bull Nene

Fel

Lego

Infinity Music

Energía

(Inifinity)

Sigo Extrañándote – J. Balvin – Testo

Tú sabes que no quiero perderte

Sabes que este amor es tan fuerte

Era envidiable lo de los dos ieh ieh

Es que esta noche volvería a tocarte

Cuando la luna deje de mirarte

Y me entregues todo tu cuerpo

Entiende que yo sigo extrañándote

A cada instante

En todo momento

Entiende que yo sigo extrañándote

A cada instante

En todo momento

Deja que te cuente no sales de mi mente

Siempre presente yo estoy pendiente

A tus movimientos

Buscando la oportunidad

Veo que subes Instagram no te importa el que dirán baby

Con las fotos que tú subes yo muriéndome

Por ser el que te calienta, en las noche

Y te quiero ver yeah

Para resolver yeah

Dime en donde por favor responde

Contéstame yeah yeah

Y te quiero ver yeah

Para resolver yeah

Dime en donde

Por favor responde

Contéstame ieh

Entiende que yo sigo extrañándote

A cada instante

En todo momento

Entiende que yo sigo extrañándote

A cada instante

En todo momento

Sabes que yo soy pa’ ti

Y que tú eres pa’ mí

Se supo desde el primer día

Sentí que ya te conocía

Sigo esperándote aquí

Esperando por ti

Se supo desde el primer día

Sentí que ya te conocía

Tú sabes que no quiero perderte

Sabes que este amor es tan fuerte

Era envidiable lo de los dos yeah yeah

Es que esta noche volvería a tocarte

Cuando la luna deje de mirarte

Y me entregues todo tu cuerpo

Entiende que yo sigo extrañándote

A cada instante

En todo momento

Entiende que yo sigo extrañándote

A cada instante

En todo momento

J Balvin man

Sky rompiendo el bajo

Mo mo Mosty

Bull Nene

Fel

Lego

Infinity Music

Energía

(Inifinity)

















