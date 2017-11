Sia: ascolta il nuovo brano natalizio Snowman (con testo e traduzione)

Sia è in procinto di rilasciare un album natalizio composto da dieci inediti, un interessante disco che si intitola Everyday Is Christmas (in pre-order nel CD e in download digitale), il cui rilascio è fissato al prossimo 17 novembre, mentre per il vinile (in pre-order) bisognerà attendere una settimana in più.

Ad anticipare il progetto il primo singolo ufficiale “Santa’s Coming for Us” (audio) e il brano in oggetto, scritto da Sia Furler & Greg Kurstin, come del resto tutte le 10 tracks, che Kurstin ha anche prodotto.





Ho avuto modo di ascoltare entrambi i pezzi e devo dire che questa Snowman, è a mio parere decisamente più gradevole del precedente pezzo.

Nel coinvolgente brano, la Furler si rivolge ad un pupazzo di neve di cui è innamorata, invitandolo a non piangere perché le lacrime potrebbero scioglierlo. Se questo avvenisse, come farebbe ad abbracciarlo, a correre con lui, a confidargli i suoi segreti?

E’ questo il concept di questa canzone, davvero molto carina, che è possibile ascoltare nel canale Youtube della cantautrice australiana cliccando sull’immagine sottostante.

A seguire il testo e la relativa traduzione in italiano.

Sia – Snowman traduzione (Download)

[Strofa 1]

Non piangere il pupazzo di neve, non davanti a me

Chi prenderà le tue lacrime se non mi raggiungi?

Tesoro

Se non riesci a raggiungermi

Tesoro

Non piangere il pupazzo di neve, non lasciarmi in questo modo

Una pozzanghera d’acqua non può abbracciarmi

Baby

Non può abbracciarmi

Baby

[Ritornello]

Voglio tu sappia che non me ne andrò mai

Perché sono la signora Neve, fino alla morte saremo congelati

Sì tu sei la mia casa, la mia casa per tutte le stagioni

Allora andiamo, forza

Andiamo sotto lo zero e proteggiamoci dal sole

Ti amerò per sempre ci divertiremo

Sì, andiamo al Polo Nord e viviamo felicemente

Ti prego non piangere niente lacrime adesso è Natale, baby

[Gancio]

Il e il mio pupazzo di neve

Il mio pupazzo di neve ed io

Baby

[Strofa 2]

Non piangere il pupazzo di neve, non aver paura del sole

Chi mi trascinerà senza gambe per correre?

Tesoro

Senza gambe per correre

Miele

Non piangere il pupazzo di neve, non versare una sola lacrima

Chi ascolterà i miei segreti se non hai orecchie?

Baby

Se non hai orecchie

Baby

[Ritornello]

Voglio tu sappia che non me ne andrò mai

Perché sono la signora Neve, fino alla morte saremo congelati

Sì tu sei la mia casa, la mia casa per tutte le stagioni

Allora andiamo, forza

Andiamo sotto lo zero e proteggiamoci dal sole

Ti amerò per sempre ci divertiremo

Sì, andiamo al Polo Nord e viviamo felicemente

Ti prego non piangere niente lacrime adesso è Natale, baby

[Gancio]

Il e il mio pupazzo di neve

Il mio pupazzo di neve ed io

Baby



Snowman testo

[Verse 1]

Don’t cry snowman, not in front of me

Who will catch your tears if you can’t catch me?

Darling

If you can’t catch me

Darling

Don’t cry snowman, don’t leave me this way

A puddle of water can’t hold me close

Baby

Can’t hold me close

Baby

[Chorus]

I want you to know that I’m never leaving

Cause I’m Mrs. Snow, ‘till death we’ll be freezing

Yeah you are my home, my home for all seasons

So come on let’s go

Let’s go below zero and hide from the sun

I love you forever where we’ll have some fun

Yes, let’s hit the North Pole and live happily

Please don’t cry no tears now it’s Christmas, baby

[Hook]

My snowman and me

My snowman and me

Baby

[Verse 2]

Don’t cry snowman, don’t you fear the sun

Who’ll carry me without legs to run?

Honey

Without legs to run

Honey

Don’t cry snowman, don’t you shed a tear

Who’ll hear my secrets if you don’t have ears?

Baby

If you don’t have ears

Baby

[Chorus]

I want you to know that I’m never leaving

Cause I’m Mrs. Snow, ‘till death we’ll be freezing

Yeah, you are my home, my home for all seasons

So come on let’s go

Let’s go below zero and hide from the sun

I’ll love you forever where we’ll have some fun

Yes, let’s hit the North Pole and live happily

Please don’t cry no tears now it’s Christmas baby

[Hook]

My snowman and me

My snowman and me

Baby

















