Sia: guarda il video del singolo benefico Free Me + testo e traduzione

Free Me è il nuovo singolo di Sia Furler, un toccante brano pubblicato nei digital store lo scorso 9 giugno. Tutti i proventi verranno devoluti alla Abzyme Research Foundation, al fine di sconfiggere l’HIV, patologia conosciuta anche come AIDS.

A fare da colonna sonora alla campagna contro l’HIV ci ha pensato la meravigliosa Sia con la canzone Free Me, un bel pezzo scritto dall’interprete che vi invito ad ascoltare.





Il video ufficiale è stato diretto da Blake Martin e narrato dall’attrice statunitense Julianne Moore.

La protagonista del filmato è Zoe Saldana (nota per preso parte a Avatar, Star Trek, Into Darkness – Star Trek, Star Trek Beyond e Guardiani della Galassia) nel ruolo di Kai, una madre in dolce attesa vittima dell’AIDS, la quale capisce che se non viene curata in tempo, a farne le spese sarà anche il figlio.

Per accedere al videoclip cliccate sull’immagine dopo la quale potete leggere il testo e la traduzione in italiano.

Sia – Free Me traduzione (Download)

[Verso 1]

Non voglio sostenere il tuo sguardo

Ho paura di cosa potrei vederci

In questo posto ho trovato me stessa (o “Mi sono trovata in questo posto”)

E sono un fuoco ardente

[Pre-Ritornello]

La pace arriverà

Spero che non ci metterà molto tempo

Solo una fede che non riesco a vedere

riportami a casa

Sono qui già da tempo

Solo io e la mia melodia

[Ritornello]

Quindi liberami

Oh, liberami

Da questa sofferenza da cui sto scappando

Sono stanca e in caduta libera

Liberami

Oh, liberami

Da questo peccato da cui sto scappando

Mi sento persa e ti sto chiamando

Mi sento persa e ti sto chiamando

Mi sento persa e ti sto chiamando

[Verso 2]

Non ho modo di tornare indietro

Me ne sto andando lassù

Prendi la mia mano e fammi girare

Sto ascoltando me stessa

[Pre-Ritornello]

Oh, la pace arriverà

Spero che non ci metterà molto tempo

Solo una fede che non riesco a vedere

riportami a casa

Sono qui già da tempo

Solo io e la mia melodia

[Ritornello]

Quindi liberami

Oh, liberami

Da questa sofferenza da cui sto scappando

Sono stanca e in caduta libera

Liberami

Liberami

Da questo peccato da cui sto scappando

Mi sento persa e ti sto chiamando

[Ponte]

Ti sto chiamando

E anche se non posso tornare indietro

Tutte le cose che ti ho fatto passare

E non posso prendere la tua mano

Ammetto che non ho un piano

Solo tu

[Ritornello]

Liberami

Liberami

Da questo dolore da cui sto scappando

Sono stanca e in caduta libera

Liberami

Liberami

Da questo peccato da cui sto scappando

Mi sento persa e ti sto chiamando

Liberami

Mi sento persa e ti sto chiamando

Liberami

Liberami

Da questo peccato da cui sto scappando

Mi sento persa e ti sto chiamando

Free Me – Sia – Testo

[Verse 1]

I don’t want to hold your gaze

I’m scared what I might see there

Found myself in this place

And I’m a burning fire

[Pre-Chorus]

Peace may come

I hope it won’t take long

Just a faith I cannot see

Bring me home

I’m in here all along

Just me and my melody

[Chorus]

So free me

Oh free me

From this pain I’ve been running from

I’m tired and I’m free falling

Free me

Oh free me

From this shame I’ve been running from

I’m lost and I am calling you

I’m lost and I am calling you

I’m lost and I am calling you

[Verse 2]

I don’t have a way back down

I’m stepping even further

Take my hand and turn me around

I’m listening to myself

[Pre-Chorus]

Oh, peace may come

I hope it won’t take long

Just a faith I cannot see

Bring me home

I’m in here all along

Just me and my melody

[Chorus]

So free me

Oh, free me

From this pain I’ve been running from

I’m tired and I’m free falling

Free me

Free me

From this shame I’ve been running from

I’m lost and I am calling you

[Bridge]

I’m calling you

And though I can’t undo

All the things I put you through

And I can’t take your hand

Admit that I don’t have a plan

Only you

[Chorus]

Free me

Free me

From this pain I’ve been running from

I’m tired and I’m free falling

Free me

Free me

From this shame I’ve been running from

I’m lost and I am calling you

Free me

I’m lost and I am calling you

Free me

Free me

From this shame I’ve been running from

I’m lost and I am calling you

















