I Soul System (vincitori di X Factor 2016) e l’EP d’esordio She’S Like A Star: titoli delle canzoni e audio

Come ormai ben saprete, i Soul System, gruppo formato da ragazzi di origini ghanesi (ad eccezione di Alberto) nati e cresciuti tra Verona e Brescia, sono stati i vincitori della decima edizione del talent show X Factor. Nonostante questo gruppo si sia formato da poco più di un anno, grazie alla loro forte coesione ed energia è già molto affiatato.

She’S Like A Star è il brano inedito presentato nella semifinale e nella finale della trasmissione andata in onda su Sky, un bel pezzo scritto dai componenti della band Leslie e Ziggy (sono infatti loro a scrivere le canzoni rigorosamente in inglese), rispettivamente anima rap e voce del gruppo, mentre suoni e melodie sono state arrangiate da Joel e David (come di consueto).

Come da prassi, She’S Like A Star è anche il titolo dell’EP di quest’interessante band, che oltre al brano inedito, racchiude cover di Kanye West, Jay-Z, Ace of Base, Balck Eyed Peas ed Ed Sheeran, tutti pezzi che hanno già avuto modo di reinterpretare nel corso di X Factor 10.

Come era facile immaginarsi, il mini disco è balzato subito in vetta alle classifiche, rimanendoci per un bel po’.

Appena dopo la cover frontale, trovate i titoli delle tracks che compongono l’album, disponibile nella versione digitale e fisica (CD). E’ inoltre presente un link per l’ascolto gratuito.

Link sponsorizzati









Tracklist She’S Like A Star – Soul System EP (Su Amazon è disponibile il CD Audio – Download Digitale)

She’s Like a Star 2:50 Gold Digger [Kanye West cover] 3:48 Where Is the Love? [Balck Eyed Peas cover] 4:00 Holy Grail [Jay-Z cover] 4:44 Thinking out Loud [Ed Sheeran cover] 2:43 All That She Wants [Ace of Base cover] 2:33

Streaming audio: come detto, nelle principali piattaforme streaming è possibile ascoltare le sei canzoni che compongono l’EP. Per accedere alla pagina dedicata su Spotify, cliccate sulla copertina in basso ed effettuate il login o iscrivetevi gratuitamente al sito.













LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi