Sheppard: ascolta la nuova canzone Coming Home (con testo e traduzione)

Il 10 novembre 2017, gli Sheppard hanno rilasciato un nuovo brano che si intitola Coming Home, un orecchiabile brano che immagino, sarà incluso nel secondo album in studio ancora senza titolo né release date.

Dopo “Keep Me Crazy” e “Edge of the Night“, pubblicati rispettivamente il 10 marzo e il successivo 23 giugno, la indie pop band australiana ci propone questa canzone, scritta da Amy Sheppard, George Sheppard, Jason Bovino, Matt Radd & Chris Wallace.





In Coming Home, il protagonista dice che sta finalmente tornando a casa, credo dalla persona amata o più probabilmente, dalle persone a lui care, pronte ad accoglierlo ed a riabbracciarlo.

Per accedere all’audio cliccate sulla cover in basso, mentre a seguire trovate la traduzione del testo.

Sheppard – Coming Home traduzione (Download)

[Strofa 1]

Sono rimasto bloccato in movimento

Sto correndo troppo

Cercando di catturare un momento che scivoli attraverso le mani

Vedo solo lunghi giorni e notti oscure

Sono perso senza di voi, ma sto arrivando, quindi tieni duro

[Ritornello]

Torno a casa stasera

Vediamoci nella valle dove i ragazzi si ritrovano al mattino

Oh mio Dio, la mia città si è rianimata (rianimata)

Sto tornando a casa stanotte, so che siete pronti a volare verso le stelle

Fino al mattino

Oh mio Dio, la mia città si è rianimata

Perché sto tornando a casa stasera

Perché sto tornando a casa stasera

[Strofa 2]

Non voglio passare tutta la mia vita a riprendere fiato

Perché ho corso fin troppo

E non mi resta più niente

Niente è meglio di un tramonto, panorama

Per farti sapere che sei quasi a casa

Quindi inspira e aspetta stasera

[Ritornello]

Torno a casa stasera

Vediamoci nella valle dove i ragazzi si ritrovano al mattino

Oh mio Dio, la mia città si è rianimata (rianimata)

Sto tornando a casa stanotte, so che sei pronto a volare verso le stelle

Fino al mattino

Oh mio Dio, la mia città si è rianimata

Perché sto tornando a casa stasera

Perché sto tornando a casa stasera

[Ponte]

Il tempo ha un sistema per diluire le emozioni

Ma non permetterò che la distanza si metta tra noi

[Ritornello]

Oh

Torno a casa stasera

Vediamoci nella valle dove i ragazzi si ritrovano al mattino

Oh mio Dio, la mia città si è rianimata (rianimata)

Sto tornando a casa stanotte, so che sei pronto a volare verso le stelle

Fino al mattino

Oh mio Dio, la mia città si è rianimata

Stasera

Perché sto tornando a casa

[Conclusione]

Oh, woah (oh, woah)

Oh, woah (oh, woah)

Oh, woah (oh, woah)

Oh, woah, oh

Coming Home testo

[Verse 1]

I’ve been stuck in motion

Moving too fast

Trying to catch a moment that slips through my hands

All I see are long days and dark nights

I’m lost without you, but I’m on my way, so hold tight

[Chorus]

I’m coming home tonight

Meet me in the valley where the kids collide into the morning

Oh my god, my town is coming alive (coming alive)

I’m coming home tonight, I know you’re ready for the stars to fly

Into the morning

Oh my god, my town is coming alive

Cause I’m coming home tonight

Cause I’m coming home tonight

[Verse 2]

Don’t wanna spend my whole life catching my breath

Cause I’ve been running ‘round and ‘round and ‘round

And I got nothing left

There’s nothing like a sunset, skyline

To let you know you’re almost home

So breathe in, and hold tonight

[Chorus]

I’m coming home tonight

Meet me in the valley where the kids collide into the morning

Oh my god, my town is coming alive (coming alive)

I’m coming home tonight, I know you’re ready for the stars to fly

Into the morning

Oh my god, my town is coming alive

Cause I’m coming home tonight

Cause I’m coming home tonight

[Bridge]

Time has a way of diluting emotions

But I won’t let the distance get in between us

[Chorus]

Oh

I’m coming home tonight

Meet me in the valley where the kids collide into the morning

Oh my god, my town is coming alive (coming alive)

I’m coming home tonight, I know you’re ready for the stars to fly

Into the morning

Oh my god, my town is coming alive

Tonight

Cause I’m coming home tonight

[Outro]

Oh, woah (oh, woah)

Oh, woah (oh, woah)

Oh, woah (oh, woah)

Oh, woah, oh

















