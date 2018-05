Shawn Mendes – Youth feat. Khalid: video e traduzione del testo

Dal 3 maggio 2018 è disponibile il nuovo singolo di Shawn Mendes battezzato Youth, pubblicato come terzo estratto dal terzo album in studio del cantautore canadese, il cui rilascio è fissato al prossimo 25 maggio.

Dopo “In My Blood” e “Lost in Japan“, è il momento di questa bella canzone, che vede la collaborazione del coetaneo cantautore R&B statunitense Khalid. Il brano è stato scritto dagli interpreti (alla loro prima collaborazione) con la collaborazione di Teddy Geiger, Scott Harris e Geoff Warburton, con produzione dello stesso Shawn e Joel Little.

Definito come il più importante del disco, nell’inedito si parla dei famosi attentati terroristici di Manchester e Londra, che si verificarono proprio mentre il cantante viaggiava per l’Europa. L’invito è quello a non farsi condizionare da questi drammatici eventi e continuare a vivere come ogni adolescente dovrebbe fare: nel divertimento e nella spensieratezza e senza aver paura di incappare in situazioni di questo tipo, perché questi “mostri” non possono privarci della giovinezza, degli anni più belli della nostra vita.

E’ sinteticamente questo il significato della canzone, accompagnata dal lyric video a cui potete accedere cliccando sull’immagine, dopo la quale trovate il testo e la relativa traduzione in italiano.

[Ritornello] Non potete togliermi la gioventù Quest’anima non si spezzerà mai Finché sono vivo Non potete togliermi la giovinezza Non potete togliermi la giovinezza Quest’anima non si spezzerà mai Finché sono vivo Non potete togliermi la gioventù (oh si) Non potete togliermi la giovinezza Quest’anima non si spezzerà mai Finché sono vivo Non potete togliermi la gioventù Non potete togliermi la giovinezza Quest’anima non si spezzerà mai Finché sono vivo Non potete togliermi la gioventù Non potete togliermi la giovinezza

[Ponte] Dolore, ma non lascerò che si trasformi in odio No, non gli permetterò di cambiarmi Dolore, ma non lascerò che si trasformi in odio No, non gli permetterò di cambiarmi

[Pre-Ritornello] Dolore, ma non lascerò che si trasformi in odio No, non gli permetterò di cambiarmi Non perderò mai di vista quello che tengo dentro Adesso lo so, si, lo so

Testo

[Verse 1]

Here I am, stuck on this couch scrolling through my notes

Heart was broken, still not growing, nah

Waking up to headlines, filled with devastation again

My heart is broken, but I keep going

[Pre-Chorus]

Pain, but I won’t let it turn into hate

No, I won’t let it change me

Never losing sight of the one I keep inside

Now I know it, yeah, I know it





[Chorus]

You can’t take my youth away

This soul of mine will never break

As long as I wake up today

You can’t take my youth away

You can’t take my youth away

This soul of mine will never break

As long as I wake up today

You can’t take my youth away

[Post-Chorus]

You can’t take my youth away

[Verse 2]

It’s hard to sleep at night, knowing what’s outside

Feeling hopeless, I need focus

You hit me with words I never heard come out your mouth

To be honest, I don’t want it, no

[Pre-Chorus]

Pain, but I won’t let it turn into hate

No, I won’t let it change me

[Chorus]

You can’t take my youth away

This soul of mine will never break

As long as I wake up today

You can’t take my youth away

You can’t take my youth away

This soul of mine will never break

As long as I wake up today

You can’t take my youth away

[Post-Chorus]

You can’t take my youth away (can’t take my youth)

You can’t take my youth away

Oh, yeah

[Bridge]

Pain, but I won’t let it turn into hate

No, I won’t let it change me

Pain, but I won’t let it turn into hate

No, I won’t let it change me

[Chorus]

You can’t take my youth away

This soul of mine will never break

As long as I wake up today

You can’t take my youth away (youth away)

You can’t take my youth away

This soul of mine will never break

As long as I wake up today

You can’t take my youth away (oh yeah)

You can’t take my youth away

This soul of mine will never break

As long as I wake up today

You can’t take my youth away

You can’t take my youth away

This soul of mine will never break

As long as I wake up today

You can’t take my youth away

You can’t take my youth away