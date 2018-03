Shawn Mendes “In My Blood”: ascolta il nuovo brano e leggi la traduzione

In data odierna il giovane cantautore canadese Shawn Mendes ha rilasciato via Island Records il nuovo singolo che si intitola In My Blood.

Questa straziante e bella canzone, è stata scritta dall’interprete con la collaborazione di Geoff Warburton, Scott Harris e Teddy Geiger, che ha anche curato la produzione.

Il nuovo brano dovrebbe essere il singolo principale del terzo album in studio del cantante di Toronto, che al momento non ha né un titolo, né una release date.

La canzone è stata scritta in un periodo in cui Shawn si trovava in un periodo buio: si sentiva spaventato e avrebbe voluto arrendersi, ma questo non fa parte del suo dna, lui non è il tipo di persona che molla.

È depresso, si sente perso, lotta al fine di trovare un sistema per calmarsi e respirare e non sa cosa fare, come continuare e ha un disperato bisogno di scoprirlo. Le persone gli dicono di berci sopra o fare del sesso, perché a parer loro lo farebbe stare meglio, ma Mendes non è affatto sicuro di questo e invoca aiuto. Gli antidepressivi (che lui chiama medicine) non servono alla causa. Ma che sarà mai successo a Shawn?

Il brano è a mio parere molto bello ed è possibile ascoltarlo direttamente nel canale Youtube del cantante cliccando sulla cover in basso, dopo la quale accedete alle parole tradotte in italiano.

Traduzione (Download)

[Introduzione]

Aiutami, è come se tutto mi stia crollando addosso

A volte ho voglia di arrendermi

Ma non ci riesco

Non è nel mio dna





[Strofa 1]

Disteso sul pavimento del bagno, senza sentire niente

Mi sento sopraffatto e insicuro, dammi qualcosa

Da prendere che mi renda lentamente più tranquillo

Bevi qualcosa e ti sentirai meglio

Portala a casa e ti sentirai meglio

Continuano a dirmi che andrà maglio

Sarà davvero così?

[Ritornello]

Aiutami, è come se tutto mi stia crollando addosso

A volte ho voglia di arrendermi

Nessuna medicina è abbastanza forte

Qualcuno mi aiuti

Mi sento distrutto

A volte ho voglia di arrendermi

Ma non posso

Non è nel mio dna

[Post-Ritornello]

Non è nel mio dna

[Strofa 2]

Smanettando il telefono mi sento nuovamente ansioso

Pauroso di restare nuovamente da solo, odio questo

Sto cercando di trovare un modo per rilassarmi, non riesco a respirare, oh

C’è qualcuno che possa …

[Ritornello]

Aiutami, è come se tutto mi stia crollando addosso

A volte ho voglia di arrendermi

Nessuna medicina è abbastanza forte

Qualcuno mi aiuti

Mi sento distrutto

A volte ho voglia di arrendermi

Ma non posso

Non è nel mio dna

[Post-Ritornello]

Non è nel mio dna

[Ponte]

Ho bisogno di qualcuno ora

Mi serve qualcuno adesso

Qualcuno che mi aiuti

Ho bisogno di qualcuno ora

[Ritornello]

Aiutami, è come se tutto mi stia crollando addosso

A volte ho voglia di arrendermi

Ma non ci riesco

Non è nel mio dna

[Post-Ritornello]

Non è nel mio dna

Non è nel mio dna

Ho bisogno di qualcuno ora

Non è nel mio dna

Ho bisogno di qualcuno ora

Non è nel mio dna