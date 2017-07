Shawn Hook e il duetto con Vanessa Hudgens sulle note di Reminding Me: guarda il video + testo e traduzione

Shawn Hook, all’anagrafe Shawn Hlookoff, è un cantautore canadese classe 1984, mentre Vanessa Hudgens è un’attrice, cantante e ballerina statunitense classe 1988, celebre per aver preso parte a High School Musical, un film musicale Disney del 2006, nel quale vestì i panni di Gabriella Montez.

Questi due bei ragazzotti hanno inciso la bellissima Reminding me, singolo estratto dall’EP “My Side of Your Story“, pubblicato lo scorso 16 giugno.

E’ veramente meraviglioso il duetto sulle note di questa canzone, scritta da Hook con la collaborazione di Ethan Thompson & Jonas Jeberg. Quest’ultimo l’ha anche co-prodotta insieme a Stephen Kozmeniuk e John Nguyen. Cliccate sulla cover in basso per ascoltarla tramite il lyric video.

Significato

Per quel che concerne il significato, nel brano, un soft midtempo pop che viene trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali da venerdì 14 luglio 2017, si parla di un amore giunto al termine: nonostante i due protagonisti abbiano cercato di dimenticarsi l’un l’altro, instaurando nuove relazioni affettive, non fanno altro che pensarsi reciprocamente in quanto sono ancora innamoratissimi.

Il video ufficiale

Disponibile dallo scorso 20 aprile, giorno in cui è stato rilasciato questo pezzo, il video ufficiale è stato diretto da Aya Tanimura e vede i due cantanti quasi sempre separati (per ovvie ragioni), ad eccezione della parte finale, che trasforma in immagini, ricordi di felici momenti passati insieme dalla coppia.

In gran parte del filmato rigorosamente in bianco e nero, Hook suona il pianoforte, mentre la Hudgens si trova in varie zone di una villa.

Per vederlo cliccate sull’immagine sottostante mentre a seguire potete leggere la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono la canzone.

Shawn Hook – Reminding Me traduzione (Download)

[Ritornello: Shawn Hook, Vanessa Hudgens e entrambi]

Lei continua a ricordarmi (o “ripetermi”)

Che sei ancora via

E che sono ancora solo

Lui continua a ricordarmi

Quant’era bello

Quando eravamo follemente…

[Strofa 1: Shawn Hook]

Il vino, sta sputando il vino

Ho dimenticato che ti sei lasciata alle spalle

Il nostro rosso ciliegia preferito

Oh, amore, so che questo non è amore

Perche continuo a pensarti

Mentre lei si sta spogliando

Non sarei mai dovuto adar via

[Ritornello: Shawn Hook]

Lei continua a ricordarmi

Che sei ancora via

E che sono ancora solo

Lei continua a ricordarmi

Quant’era bello

Quando eravamo follemente

[Post-Ritornello: Shawn Hook]

Innamorati, innamorati

Lei continua a ricordarmi

Quant’era bello, bello

Continua a ricordarmelo

[Strofa 2: Vanessa Hudgens]

Notti, mi mancano le notti svanite

Stare fuori fino alla luce del mattino

Fare colazione a letto

Ora lui è sdraiato tra le lenzuola

Quelle che mi hai comprato

Tutte aggrovigliate e in disordine

AL suo posto dovresti esserci tu

[Ritornello: Shawn Hook & Vanessa Hudgens]

Continua a ricordarmi

Che sei ancora via

E che sono ancora sola

Continua a ricordarmi

Quant’era bello

Quando eravamo follemente

[Post-Ritornello]

Innamorati, innamorati

Lui continua a ricordarmi

Quant’era bello, bello

Continua a ricordarmelo

[Ponte: Shawn Hook & Vanessa Hudgens]

Beh, sto cercando di dimenticarti senza rimpianti

Ma continuo a rimanere aggrappato ai ricordi che hai lasciato

Ho cancellato il tuo numero e ogni sms

Sto cercando di dimenticarti senza rimpianti

[Ritornello: Shawn Hook, Vanessa Hudgens e entrambi]

Continua a ricordarmi

Che sei ancora via

E sono ancora solo

Lui continua a ricordarmi

Quant’era bello

Quando eravamo follemente…

Lei continua a ricordarmi

Che sei ancora via

E sono ancora solo

Continua a ricordarmi

Quant’era bello

Quando eravamo follemente

[Post-Ritornello: Shawn Hook & Vanessa Hudgens]

Innamorati, innamorati

Lei continua a ricordarmi

Quant’era bello, bello

Continua a ricordarmelo

[Conclusione: Shawn Hook]

Vino, lei sta sputando il vino

Ho dimenticato che ti sei lasciata alle spalle

Reminding Me – Shawn Hook & Vanessa Hudgens – Testo

[Chorus: Shawn Hook, Vanessa Hudgens & Both]

She keeps reminding me

That you’re still gone

And I’m still lonely

He keeps reminding me

How good it was

When we were crazy

[Verse 1: Shawn Hook]

Wine, she’s spitting out the wine

I forgot you left behind

Our favorite cherry red

Oh, love, I know this isn’t love

‘Cause I’m still thinking of you

While she’s getting undressed

I never should have left

[Chorus: Shawn Hook]

She keeps reminding me

That you’re still gone

And I’m still lonely

She keeps reminding me

How good it was

When we were crazy

[Post-Chorus: Shawn Hook]

In love, love

She keeps reminding me

How good it was, was

She keeps reminding me

[Verse 2: Vanessa Hudgens]

Nights, I miss the faded nights

Staying out ‘til morning light

Having breakfast in bed

Now he, he’s laying in the sheets

The ones you bought for me

All tangled in a mess

It should be you instead

[Chorus: Shawn Hook & Vanessa Hudgens]

He-She keeps reminding me

That you’re still gone

And I’m still lonely

He-She keeps reminding me how good it was

When we were crazy

[Post-Chorus]

In love, love

He keeps reminding me

How good it was, was

He keeps reminding me

[Bridge: Shawn Hook & Vanessa Hudgens]

Well, I’m tryna forget you with no regrets

But I’m still hanging onto the memories that you left

I deleted your number with every text

I’m still tryna forget you, forget you

[Chorus: Shawn Hook, Vanessa Hudgens & Both]

She keeps reminding me

That you’re still gone

And I’m still lonely

He keeps reminding me

How good it was

When we were crazy

She keeps reminding me

That you’re still gone

And I’m still lonely

He keeps reminding me

How good it was

When we were crazy

[Post-Chorus: Shawn Hook & Vanessa Hudgens]

In love, love

She keeps reminding me

How good it was, was

She keeps reminding me

[Outro: Shawn Hook]

Wine, she’s spitting out the wine

I forgot you left behind

















