Ed Sheeran, ascolta la nuova canzone Shape Of You: video e traduzione del testo

Dopo Castle On The Hill, ecco a voi Shape Of You, seconda nuova canzone di Ed Sheeran rilasciata nei digital store il 6 gennaio 2017, come regalo per la Befana ai numerosissimi fans sparsi per il globo. Anche questo pezzo, sarà incluso nell’attesissima terza era discografica dell’amato cantautore inglese intitolata ÷, che farà seguito ai due precedenti fortunati progetti “+” (2011) ed “×” (2014).

Come già detto nell’articolo dedicato a Castle On The Hill, si tratta di due brani completamente diversi: se il primo è decisamente intimo e malinconico oltreché orecchiabile, in questo pezzo dancehall prodotto dall’affidabile Steve Mac, Ed racconta l’inizio di una felice love story con una ragazza, che ha fatto breccia nel cuore di Sheeran, soprattutto grazie alla sue forme.





E’ sostanzialmente questo il significato della canzone ed anche in questo caso ci troviamo davanti ad una potenziale hit.

L’inedito è accompagnato dal lyric video che potete gustarvi nel canale Youtube del cantautore britannico cliccando sulla copertina in basso.

A seguire trovate invece la mia traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questo pezzo.

Ed Sheeran – Shape Of You traduzione (Digital Download)

[Verso 1]

La discoteca non è il posto più adatto per trovare l’amore

Quindi vado al bar

Io ed i miei amici ci facciamo gli shottini seduti al tavolo

Bevendo più velocemente e quindi parlare più lentamente

Vieni a fare due chiacchiere con me

E fidati adesso ti darò una possibilità

Prendi la mia mano, fermati

Mettere Van The Man* sul jukebox

E poi iniziamo a ballare

E ora canto così

[Pre-Ritornello]

Ragazza, sai che voglio il tuo amore

Il tuo amore è fatto apposta per uno come me

Coraggio, assecondami

Forse sono pazzo, non farci caso

Di’, ragazzo, cerchiamo di non parlare troppo

Aggrappati alla mia vita e metti quel corpo su di me

Coraggio, assecondami

Dai, coraggio, stai al gioco

[Ritornello]

Mi sono innamorato delle tue forme

Facciamo tira e molla come una calamita

Sebbene il mio cuore si stia innamorando

Sono innamorato del tuo corpo

E la notte scorsa eri nella mia stanza

E adesso le mie lenzuola profumano di te

Ogni giorno scopro qualcosa di nuovo

Sono innamorato del tuo corpo

O-i-O-O-i-i-i-OH

Sono innamorato del tuo corpo

O-i-O-O-i-i-i-OH

Sono innamorato del tuo corpo

O-i-O-O-i-i-i-OH

Sono innamorato del tuo corpo

Ogni giorno scopro qualcosa di nuovo

Mi sono innamorato delle tue forme

[Verso 2]

La nostra storia è iniziata da una settimana

Ci frequentiamo dal nostro primo appuntamento

Tu ed io siamo tirchi

Quindi, mangiamo quel che capita

Riempi la tua borsa ed io riempio un piatto

Parliamo per ore ed ore del dolce e dell’amaro

E su come la tua famiglia stia bene

Andiamo e prendiamo un taxi, quindi ci baciamo sui sedili posteriori

Dì all’autista di accendere la radio

E ora canto così

[Pre-Ritornello]

Ragazza, sai che voglio il tuo amore

Il tuo amore è fatto apposta per uno come me

Coraggio, assecondami

Forse sono pazzo, non farci caso

Di’, ragazzo, cerchiamo di non parlare troppo

Aggrappati alla mia vita e metti quel corpo su di me

Coraggio, assecondami

Dai, coraggio, stai al gioco

[Ritornello]

Mi sono innamorato delle tue forme

Facciamo tira e molla come una calamita

Sebbene il mio cuore si stia innamorando

Sono innamorato del tuo corpo

E la notte scorsa eri nella mia stanza

E adesso le mie lenzuola profumano di te

Ogni giorno scopro qualcosa di nuovo

Sono innamorato del tuo corpo

O-i-O-O-i-i-i-OH

Sono innamorato del tuo corpo

O-i-O-O-i-i-i-OH

Sono innamorato del tuo corpo

O-i-O-O-i-i-i-OH

Sono innamorato del tuo corpo

Ogni giorno scopro qualcosa di nuovo

Mi sono innamorato delle tue forme

[Bridge]

Andiamo, sei il mio tesoro, andiamo

Andiamo, sei il mio tesoro, andiamo

Andiamo, sei il mio tesoro, andiamo

Andiamo, sei il mio tesoro, andiamo

Andiamo, sei il mio tesoro, andiamo

Andiamo, sei il mio tesoro, andiamo

Andiamo, sei il mio tesoro, andiamo

Andiamo, sei il mio tesoro, andiamo

[Ritornello]

Mi sono innamorato delle tue forme

Facciamo tira e molla come una calamita

Sebbene il mio cuore si stia innamorando

Sono innamorato del tuo corpo

E la notte scorsa eri nella mia stanza

E adesso le mie lenzuola profumano di te

Ogni giorno scopro qualcosa di nuovo

Sono innamorato del tuo corpo

Andiamo, sei il mio tesoro, andiamo

Andiamo, sei il mio tesoro, andiamo

Sono innamorato del tuo corpo

Andiamo, sei il mio tesoro, andiamo

Andiamo, sei il mio tesoro, andiamo

Sono innamorato del tuo corpo

Andiamo, sei il mio tesoro, andiamo

Andiamo, sei il mio tesoro, andiamo

Sono innamorato del tuo corpo

Ogni giorno scopro qualcosa di nuovo

Mi sono innamorato delle tue forme

* “Van the Man” fa riferimento al cantante irlandese Van Morrison la cui canzone di successo è stata “Brown Eyed Girl” (1967). Morrison è anche uno dei più grandi ispiratori musicali di Ed.

Shape Of You – Ed Sheeran – Testo

[Verse 1]

The club isn’t the best place to find a lover

So the bar is where I go

Me and my friends at the table doing shots

Drinking faster and then we talk slow

Come over and start up a conversation with just me

And trust me I’ll give it a chance now

Take my hand, stop

Put Van The Man on the jukebox

And then we start to dance

And now I’m singing like

[Pre-Chorus]

Girl, you know I want your love

Your love was handmade for somebody like me

Come on now, follow my lead

I may be crazy, don’t mind me

Say, boy, let’s not talk too much

Grab on my waist and put that body on me

Come on now, follow my lead

Come, come on now, follow my lead

[Chorus]

I’m in love with the shape of you

We push and pull like a magnet do

Although my heart is falling too

I’m in love with your body

And last night you were in my room

And now my bedsheets smell like you

Every day discovering something brand new

I’m in love with your body

Oh—i—oh—i—oh—i—oh—i

I’m in love with your body

Oh—i—oh—i—oh—i—oh—i

I’m in love with your body

Oh—i—oh—i—oh—i—oh—i

I’m in love with your body

Every day discovering something brand new

I’m in love with the shape of you

[Verse 2]

One week in we let the story begin

We’re going out on our first date

You and me are thrifty

So go all you can eat

Fill up your bag and I fill up a plate

We talk for hours and hours about the sweet and the sour

And how your family is doing okay

Leave and get in a taxi, then kiss in the backseat

Tell the driver make the radio play

And I’m singing like

[Pre-Chorus]

Girl, you know I want your love

Your love was handmade for somebody like me

Come on now, follow my lead

I may be crazy, don’t mind me

Say, boy, let’s not talk too much

Grab on my waist and put that body on me

Come on now, follow my lead

Come, come on now, follow my lead

[Chorus]

I’m in love with the shape of you

We push and pull like a magnet do

Although my heart is falling too

I’m in love with your body

And last night you were in my room

And now my bedsheets smell like you

Every day discovering something brand new

I’m in love with your body

Oh—i—oh—i—oh—i—oh—i

I’m in love with your body

Oh—i—oh—i—oh—i—oh—i

I’m in love with your body

Oh—i—oh—i—oh—i—oh—i

I’m in love with your body

Every day discovering something brand new

I’m in love with the shape of you

[Bridge]

Come on, be my baby, come on

Come on, be my baby, come on

Come on, be my baby, come on

Come on, be my baby, come on

Come on, be my baby, come on

Come on, be my baby, come on

Come on, be my baby, come on

Come on, be my baby, come on

[Chorus]

I’m in love with the shape of you

We push and pull like a magnet do

Although my heart is falling too

I’m in love with your body

Last night you were in my room

And now my bedsheets smell like you

Every day discovering something brand new

I’m in love with your body

Come on, be my baby, come on

Come on, be my baby, come on

I’m in love with your body

Come on, be my baby, come on

Come on, be my baby, come on

I’m in love with your body

Come on, be my baby, come on

Come on, be my baby, come on

I’m in love with your body

Every day discovering something brand new

I’m in love with the shape of you

















