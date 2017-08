Shania Twain e il nuovo singolo “Life’s About To Get Good”: guarda il video (con testo e traduzione)

A ben 15 anni di distanza dall’ultima fortunata fatica discografica “UP!”, la 52enne cantautrice canadese Eilleen Regina Edwards, aka Shania Twain, è tornata con il nuovo singolo Life’s About To Get Good, primo tassello del quinto album in studio battezzato “Now”, il cui rilascio è fissato al 29 settembre 2017 nel CD standard (in pre-order) e deluxe (in pre-order), in vinile (in pre-order) e in download digitale standard (in pre-order) e deluxe (in pre-order).

Il progetto è stato prodotto da Ron Aniello, Jake Gosling, Jacquire King, Matthew Koma e la stessa Shania (che ha supervisionato la produzione come co-producer, confermando di essere la straordinaria artista che il mondo conosce e che ama) e sarà composto rispettivamente da dodici e sedici tracks inedite, tutte scritte dall’interprete (per la prima volta in carriera è unica autrice delle sue canzoni). Per la cronaca, se siete affamati di nuovi pezzi della Twain, un’altra track del disco che è attualmente possibile ascoltare è Poor Me (Povera me).

L”artista donna con le maggiori vendite di tutti i tempi nell’ambito country, vincitrice di ben 5 Grammy e indiscussa regina del Country Pop con più di 75 milioni di album venduti in tutto il mondo, è finalmente tornata con nuova e buona musica, come testimonia il brano in oggetto, in rotazione radiofonina nazionale dallo scorso 15 luglio.

La canzone è stata scritta dalla Twain e prodotta con la collaborazione di Ron Aniello & Matthew Koma.

Life’s About To Get Good è un inno alla gioia di vivere, dopo una lunga battaglia contro la depressione, scaturita da un amore infranto.

Questo pezzo è accompagnato dal simpaticissimo video ufficiale che potete gustarvi su Youtube cliccando sull’immagine sottostante, mentre a seguire trovate il testo e la relativa traduzione in italiano.

Shania Twain – Life’s About To Get Good traduzione (Download)

[Strofa 1]

Non ero solo a pezzi, ero distrutta

Mi fidavo di te così tanto, eri l’unica cosa importante

Non mi ami più e cantavo come un uccello triste

Non riuscivo ad andare avanti e credo tu ne fossi lusingato

[Ritornello]

Oh! La vita è fatta di gioia

La vita è fatta di dolore

E’ tutta una questione di perdonare e di volontà nel voltare pagina

Sono pronta ad essere amata

E ad amare come dovrei

La vita è…

La vita sta iniziando a farsi interessante

[Post-Ritornello]

Oh, la vita sta iniziando a farsi interessante

Oh, la vita sta iniziando a farsi interessante

Oh, la vita sta iniziando a farsi interessante

[Strofa 2]

Più le mie lacrime scendevano, più il fiume si estendeva

Mi ha ucciso il fatto che tu avresti dato la tua vita per stare con lei

Dovevo credere che le cose sarebbero migliorate

Era il momento di dimenticarti, per sempre

[Ritornello]

Oh! La vita è fatta di gioia

La vita è fatta di dolore

E’ tutta una questione di perdonare e di volontà nel voltare pagina

Sono pronta ad essere amata

E ad amare come dovrei

La vita sta…

La vita sta iniziando a farsi interessante

[Post-Ritornello]

Oh, la vita sta iniziando a farsi interessante

Oh, la vita sta iniziando a farsi interessante

Oh, la vita sta iniziando a farsi interessante

Oh, la vita sta iniziando a farsi interessante

Oh, la vita sta iniziando a farsi interessante

Oh, la vita sta iniziando a farsi interessante

[Ponte]

Ci ho messo così tanto tempo ad essere forte

Però mi sento viva, e devo tenermi stretto

Quel che riesco a sentire, guarire fa male

Oh, quando l’amore tradisce

Andrà tutto bene

Andrà tutto bene

Andrà … Ahhh

[Ritornello]

Oh! La vita è fatta di gioia

La vita è fatta di dolore

E’ tutta una questione di perdonare e di volontà nel voltare pagina

Sono pronta ad essere amata

E ad amare come dovrei

La vita è…

La vita sta iniziando a farsi interessante

[Post-Ritornello]

Oh, la vita sta iniziando a farsi interessante

Oh, la vita sta iniziando a farsi interessante

Oh, la vita sta iniziando a farsi interessante

Oh, la vita sta iniziando a farsi interessante

Oh, la vita sta iniziando a farsi interessante

Oh, la vita sta iniziando a farsi interessante

[Conclusione]

Oh! La vita è fatta di gioia

La vita è fatta di dolore

La vita sta, la vita sta iniziando a farsi interessante

Life’s About To Get Good testo – Shania Twain

[Verse 1]

I wasn’t just broken, I was shattered

I trusted you so much, you’re all that mattered

You no longer love me and I sang like a sad bird

I couldn’t move on and I think you were flattered

[Chorus]

Oh! Life’s about joy

Life’s about pain

It’s all about forgiving and the will to walk away

I’m ready to be loved

And love the way I should

Life’s about

Life’s about to get good

[Post-Chorus]

Oh, life’s about to get good

Oh, life’s about to get good

Oh, life’s about to get good

[Verse 2]

The longer my tears fell, the wider the river

It killed me that you’d give your life to be with her

I had to believe that things would get better

It was time to forget you, forever

[Chorus]

Oh! Life’s about joy

Life’s about pain

It’s all about forgiving and the will to walk away

I’m ready to be loved

And love the way I should

Life’s about

Life’s about to get good

[Post-Chorus]

Oh, life’s about to get good

Oh, life’s about to get good

Oh, life’s about to get good

Oh, life’s about to get good

Oh, life’s about to get good

Oh, life’s about to get good

[Bridge]

It took me so long to be strong

But I’m alive, and I hold on

To what I can feel, it hurts to heal

Oh, when love lies

About to get good

About to get good

About to get…Ahhh

[Chorus]

Oh! Life’s about joy

Life’s about pain

It’s all about forgiving and the will to walk away

I’m ready to be loved

And love the way I should

Life’s about

Life’s about to get good

[Post-Chorus]

Oh, life’s about to get good

Oh, life’s about to get good

Oh, life’s about to get good

Oh, life’s about to get good

Oh, life’s about to get good

Oh, life’s about to get good

[Outro]

Oh, life’s about joy

Life’s about pain

Life’s about, life’s about to get good

















