Shakira: guarda il video di Trap feat. Maluma (con traduzione del testo)

Per rilanciare la fortunata l’undicesima era discografica El Dorado, la popstar colombiana Shakira ha rilasciato il quarto singolo Trap, in cui per l’occasione torna a collaborare con il cantautore colombiano Maluma, dopo il successo del primo estratto Chantaje, seguito da “Me Enamoré” e “Perro Fiel”.

La canzone è stata scritta dagli interpreti con la collaborazione di Chan El Genio, Kevin ADG e Bull Nene, con produzione di Kevin ADG, Chan El Genio, Shakira, Maluma e Luis Fernando Ochoa.









In questo pezzo, Maluma è una sorta di diavolo tentatore: la cantante non crede più negli uomini né tantomeno nell’amore, in quanto ha avuto troppe delusioni, ma il “Dirty Boy” riesce a sedurla ed a farla cadere nella sua “trappola”, convincento la bella Shakira a fare sesso con lui.

E nel video ufficiale rigorosamente in bianco e nero uscito il 26 gennaio, vediamo tutta la sensualità di questi due amati artisti, soprattutto quella della cantante.

Si tratta di un filmato abbastanza striminzito ed essenziale, ma a mio parere ben fatto, che potete gustarvi cliccando sull’immagine sottostante, mentre a seguire accedete alla traduzione in italiano.

Trap – Shakira – Traduzione (Download)

[Introduzione: Shakira]

Vuole che lo facciamo in zone diverse

Ma sono stanca delle delusioni

Molto tempo fa non credevo negli uomini

E non ho bisogno di soffrire per amore

[Strofa 1: Maluma]

Lei chiede e io le do

Sa che sono sempre qui

Di solito chiama tardi e non per me non cambia nulla

Voglio baciarti

Soddisfarti

Hey piccola, non rinnegarmi, andiamo

[Gancio: Maluma, Shakira]

Vuole che lo faccia in diverse parti

È stanca delle delusioni

Non ne vuole sapere di un rubacuori

Chiamami quando vuoi, baby

Vuole che lo facciamo in zone diverse

Ma sono stanca delle delusioni

Non ne voglio sapere di un rubacuori

Chiamami quando vuoi, baby

[Strofa 2: Maluma, Entrambi]

Muoviti su di me (o “sul mio corpo”)

Assecondami

Oh piccola!

Muoviti su di me

Assecondami

Quando vuoi baby

Andiamo, perdiamoci

Fuggiamo dalla realtà

A letto tu ed io ci diamo dentro

Sei nata per questo, dammela

[Gancio: Maluma, Entrambi]

Vuole che lo faccia in diverse parti

È stanca delle delusioni

Non ne vuole sapere di un rubacuori

Chiamami quando vuoi, baby

Vuole che lo faccia in diverse parti

È stanca delle delusioni

Non ne vuole sapere di un rubacuori

Chiamami quando vuoi, baby

[Strofa 3: Maluma, Shakira, Entrambi]

Dalle una prova

Mettigli la Nutella

Devi solo godertela, che il tempo vola

(Vola, vola, vola, ah)

Facendolo

Indimenticabile avventura

A 35 mila metri d’altezza

Alla velocità di crociera

Riesco a vedere mentre ti svesti

Non mi aspetto nulla di meno da te

Mi piace farti sentire così

E se firmo il contratto, voglio ripetere con te

[Interludio]

Ah, ah, ah, ah, ah

ah

Ah, ah, ah, ah, ah

ah

[Gancio: Maluma, Shakira, Entrambi]

Vuole che lo faccia in diverse parti

Ma sono stanca delle delusioni

Non ne voglio sapere di un rubacuori

Chiamami quando vuoi, baby

Vuole che lo faccia in diverse parti

È stanca delle delusioni

Non ne vuole sapere di un rubacuori

Chiamami quando vuoi, baby

Shakira – Trap testo

[Introducción: Shakira]

Quiere que lo hagamos en diferentes partes

Pero estoy cansada de desilusiones

Hace mucho tiempo no creo en los hombres

Y no necesito de este mal de amores

[Estrofa 1: Maluma]

Me pide y yo le doy

Sabe que siempre aquí estoy

Casi siempre llama tarde y nunca cambia al Dirty Boy

Quiero besarte

Satisfacerte

Oye baby no me niegues, vámonos

[Gancho: Maluma, Shakira]

Quiere que se lo haga en diferentes partes

Ella está cansada de desilusiones

No quiere saber de un rompecorazones

Llámame cuando quieras beba

Quiere que lo hagamos en diferentes partes

Pero estoy cansada de desilusiones

No quiero saber de un rompecorazones

Llámame cuando quieras beba

[Estrofa 2: Maluma, Ambos]

Tu muévete encima de mí

Compláceme

¡Ay bebé!

Tu muévete encima de mí

Compláceme

Cuando tu quieras baby

Vámonos, perdámonos

De la realidad escapémonos

En la cama tu y yo matémonos

Con eso que naciste, dámelo

[Gancho: Maluma, Ambos]

Quiere que se lo haga en diferentes partes

Ella está cansada de desilusiones

No quiere saber de un rompecorazones

Llámame cuando quieras beba

Quiere que se lo haga en diferentes partes

Ella está cansada de desilusiones

No quiere saber de un rompecorazones

Llámame cuando quieras beba

[Estrofa 3: Maluma, Shakira, Ambos]

Dale una prueba

Ponle Nutella

Tú solo disfruta, que las horas vuelan

(Vuelan, vuelan, vuelan, ah)

Haciéndolo

Inolvidable aventura

35 mil pies de altura

A velocidad crucero

Pude ver como te desnudas

No espero menos de tí

Me gusta hacerte sentir

Y si firmo el contrato, contigo quiero repetir

[Interludio]

Ah, ah, ah, ah, ah

Ah

Ah, ah, ah, ah, ah

Ah

[Gancho: Maluma, Shakira, Ambos]

Quiere que se lo haga en diferentes partes

Pero estoy cansada de desilusiones

No quiero saber de un rompecorazones

Llámame cuando quieras beba

Quiere que se lo haga en diferentes partes

Ella está cansada de desilusiones

No quiere saber de un rompecorazones

Llámame cuando quieras beba













