Shakira e Maluma – Clandestino: ascolta il nuovo singolo (+ testo e traduzione)

Shakira e Maluma per la terza volta insieme nel nuovo singolo battezzato Clandestino, rilasciato l’8 giugno 2018 via Sony Music Latin.

Dopo i successi di Chantaje (2016) e del più recente Trap, singolo estratto da El Dorado, nuovo album della cantautrice colombiana pubblicato a gennaio, arriva la terza collaborazione tra questi amati artisti, che a mio parere è molto ben fatta ed ha tutte le carte in regola per comportarsi bene anche nella penisola.

Nella nuova canzone, i due parlano di un amore “clandestino”: tra Shakira e Maluma non c’è amore, non c’è una relazione vera e propria, ma solo amicizia e la voglia di incontrarsi di nascosto al fine di divertirsi.

E’ sinteticamente questo il significato del brano, che è possibile ascoltare direttamente su Youtube cliccando sulla cover sottostante, dopo la quale accedete ai testi.

Traduzione (Download)

Più fuoco

[Shakira, Maluma]

Sai che non ci conviene

Che la gente sappia quello che facciamo

Che mangiamo un frutto proibito

Ci piace e lo sappiamo, hehehe

Non ho bisogno di nessun altro Don Giovanni

Che mi apra la porta quando arrivo in un ristorante

Quella borsa non ha bisogno di altri fiori

Tieni la bocca chiusa, tesoro, su tutti gli ultimi gossip

[Maluma, Shakira]

Il nostro rapporto è illegittimo e non ti negherò

Che ho pagato la condanna per averti baciato (muack)

So che provi la stessa cosa e non puoi negarlo

Ho già fatto l’errore di innamorarmi (yeh, yeh)

[Shakira, entrambi]

Sono venuta a trovarti, per divertirmi

E mi hai rubato un bacio che ancora non pensi di restituirmi

Mi sentivo come volare, stavo scappando

Almeno pensavo, mi stavi già abbracciando

E continua così, non fermarti subito

Sei diventato una malattia

E continua così, così, nè più nè meno

Che più ti avvicini

Più cresce la mia ansia

(Più fuoco!)

[Shakira, Maluma, entrambi]

Clan clan clandestino, oh

Proprio così ha voluto il destino

Non creare problemi dove non ce ne sono, ce ne sono, ce ne sono

Clan clan clandestino, oh

Non dimenticare che siamo amici

Mi creo problemi dove non ce ne sono, ce ne sono, ce ne sono

Oh, sì, woah

Mi creo problemi dove non ce ne sono, ce ne sono, ce ne sono

[Maluma, Shakira, entrambi]

(Guarda!)

Dimmi, perché non capisco il bisogno

Di vederci da soli e darci dentro al buio

Tu vai via, e il mio corpo continua a chiedere di più

[Shakira, Maluma, entrambi]

Continui con quell’atteggiamento

Quando si spegne la luce

Dai di matto

Con un paio di baci in bocca (muack)



[Maluma, Shakira]

Il nostro rapporto è illegittimo e non ti negherò

Che ho pagato la condanna per averti baciato (muack)

So che provi la stessa cosa e non puoi negarlo

Ho già fatto l’errore di innamorarmi

[Shakira, entrambi]

Sono venuta a trovarti, per divertirmi

E mi hai rubato un bacio che ancora non pensi di restituirmi

Mi sentivo come volare, stavo scappando

Almeno pensavo, mi stavi già abbracciando

E continua così, non fermarti subito

Sei diventato una malattia

E continua così, così, nè più nè meno

Che più ti avvicini

Più cresce la mia ansia

(Più fuoco!)





[Shakira, Maluma, entrambi]

Clan clan clandestino, oh

Proprio così ha voluto il destino

Non creare problemi dove non ce ne sono, ce ne sono, ce ne sono

Clan clan clandestino, oh

Non dimenticarti che siamo amici

Mi creo problemi dove non ce ne sono, ce ne sono, ce ne sono

Oh, sì, woah

Mi creo problemi dove non ce ne sono, ce ne sono, ce ne sono

[Shakira, Maluma, entrambi]

(Mira)

Clan clan clandestino, oh

Proprio così ha voluto il destino

Non creare problemi dove non ce ne sono, ce ne sono, ce ne sono

Clan clan clandestino, oh

Non dimenticare che siamo amici

Mi creo problemi dove non ce ne sono, ce ne sono, ce ne sono