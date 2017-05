Shakira: i titoli delle canzoni incluse nel nuovo album El Dorado: tracklist e audio

El Dorado è l’undicesimo album in studio della cantautrice colombiana Shakira, uscito il 26 maggio 2017 via Sony Music Latin. Il disco arriva a poco più di tre anni di distanza dall’ultima fatica “Shakira”.

L’album è stato prodotto dalla cantante, con la collaborazione di Supa Dups, Juan Carlos Yepez Jr, Luis Fernando Ochoa e Rude Boyz.





Disponibile nel classico CD, in download digitale ed in streaming gratuito, El Dorado racchiude un totale di tredici canzoni (principalmente in spagnolo, ma anche in inglese e francese), tra le quali spiccano i singoli “Chantaje” e “Me Enamoré”, pubblicati rispettivamente il 7 ottobre 2016 ed il 7 aprile 2017.

Per quel che concerne le collaborazioni, la cantautrice duetta con Maluma (in ben due brani), Nicky Jam, Carlos Vives, Prince Royce, Black M e con i Magic!, band reggae fusion canadese.

Molto interessante questo progetto discografico, che agli amanti del genere consiglio di ascoltare perché può valerne la pena.

Appena dopo la copertina frontale, trovate i titoli delle tredici tracks ed i link per ascoltarle gratuitamente.

