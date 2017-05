Amici 16 – Shady e l’EP d’esordio omonimo: i titoli delle canzoni

Il 26 maggio 2017 è uscito via Believe il primo EP di Shady Fatin Cherkaoui, che dopo la fortunata esperienza nella scuola di Amici, debutta quindi con questo mini-disco, disponibile sia nel classico CD che in download digitale.

Nel progetto sono presenti sei canzoni prodotte e arrangiate da Boosta, produttore artistico del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, nonché cofondatore dei Subsonica.

Potremmo dire che le sei tracks sono di quel genere che la giovane cantante e autrice preferisce: elettronica, synth pop e future bass.

Tra esse tre inediti cantati nel corso della trasmissione, come ad esempio Louboutin e Come Next to Me, bel pezzo che dallo scorso 10 maggio, giorno in cui è stato pubblicato, è rimasto stabilmente in alto alle charts di download e streaming.

Nella tracklist c’è anche un pezzo in francese, si perché Shady sa cantare anche in francese ed in inglese, come nella bellissima cover di Adele, Rolling In The Deep.

Appena dopo la copertina, trovate i titoli delle sei canzoni in scaletta.

Tracklist EP Shady

Stay Home 3:27 Louboutin 3:36 Come Next to Me 3:44 Rolling in the Deep 4:42 Je n’ai marre 3:56 Uguale a me 3:30













