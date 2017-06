SHADE: guarda il video di Bene ma non benissimo (+ testo)

Si intitola Bene ma non benissimo il nuovo simpatico singolo del rapper Shade, disponibile in streaming e nei digital store dallo scorso 9 giugno.

Ad un anno di distanza da Odio Le Hit estive, anche il rapper torinese ha sfornato la sua potenziale hit estiva scritta, dallo stesso Shade e prodotta da Paki & Jaro.





Il brano viene trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali da lunedì 12 giugno 2017 e sono certo che non passerà inosservato, soprattutto grazie ad un ritornello che non si può facilmente dimenticare.

L’inedito è caratterizzato sonorità afro trap, da molti giochi di parole, extrabeat e come detto, da uno di quei potenti ritornelli che viene la voglia di canticchiare. Cliccate sulla cover in basso per ascoltarlo su Spotify.

Il messaggio che Shade vuole trasmettere è “mai accontentarsi”, anche quando qualcosa va bene, potrebbe sempre andare meglio e… quando qualcosa va male, tanto vale raccontarsi che va bene uguale, anche se non benissimo.

Molto divertente, ironico e delirante il video ufficiale che gira intorno a situazioni che rappresentano proprio questo status: un colloquio di lavoro senza le giuste referenze, una ragazza non proprio fedelissima e la tecnologia che decide di non funzionare proprio quando ne avresti bisogno.

Il filmato è stato scritto da Cristofer Stuppiello e Vito Ventura, mentre la regia è di Fabio Tartaglia & Luca Aleotti, il fratello di J-AX meglio conosciuto come Grido.

Per vederlo cliccate sull’immagine sottostante, mentre a seguire trovate le parole che compongono questo pezzo.

SHADE – Bene ma non benissimo testo (Download)

Ssshade

Premi play, anzi pausa

Life is now, life is nausea

Ho la testa che… oggi mi sfasa

Rientro alle 3 ma sbaglio casa

Mi chiedono “Scusa come va la vita?

Fai le vacanze?” Faccio fatica

Frate è talmente pesante ‘sta tipa, che manda una foto e finiscono i Giga

A questa festa sono qui da un’ora

Qua dentro gira così tanta roba

Che non mi hanno messo la droga, nel mio bicchiere

Ma il mio bicchiere, dentro alla droga.

Cerco lavoro ma ho fatto l’artistico

Bene ma non benissimo

Dice: “Sei un cesso, ma simpaticissimo”

Bene ma non benissimo

Mentre salvavo è partito il ripristino

Bene ma non benissimo.

Dico bene ma…

Se mi chiedi come va

Va bene, bene, bene, bene

Ma non benissimo

Bene, bene, bene, bene

Ma non benissimo

Dice che parte per un viaggio mistico

Poi si fa tutto il villaggio turistico

Dico bene ma

Se mi chiedi come va

Va bene, bene, bene, bene

Ma non benissimo

Bene, bene, bene, bene

Ma non benissimo

Esco d’estate fa caldo caldissimo

Pratico ansia a livello agonistico

Dico bene ma

Se mi chiedi come va.

Mi dicevano di stare attento, ma non ascoltavo, dicevo: “Non sento”

‘Sta tipa parla solo col suo accento, pure il traduttore mi dice: “Che ha detto?”

E se non rispondi e se non ti muovi

Io non rispondo delle mie azioni

Mi mandi all’inferno, troppi peccatori

Io mi metto in coda ma rimango fuori

Lei vorrebbe uscire insieme una di queste sere, fare un paio di cene e cosa viene viene, ma fa troppe scene quindi caz*o mene, sono un capocannoniere, io non esco con gente per bene solo con gente per bere.

Cerco lavoro ma ho fatto l’artistico

Bene ma non benissimo

Dice: “Sei un cesso, ma simpaticissimo”

Bene ma non benissimo

Sul suo profilo scrive “Buongiornissimo!”

Bene ma non benissimo.

Dico bene ma

Se mi chiedi come va

Va bene, bene, bene, bene

Ma non benissimo

Bene, bene, bene, bene

Ma non benissimo

Dice che parte per un viaggio mistico

Poi si fa tutto il villaggio turistico

Dico bene ma, se mi chiedi come va

Va bene, bene, bene, bene

Ma non benissimo

Bene, bene, bene, bene

Ma non benissimo

Esco d’estate fa caldo caldissimo

Pratico ansia a livello agonistico

Dico bene ma

Se mi chiedi come va.

Se devo esser sincero

Potevi anche farne a meno

Di dirmi: “Tu sei uno zero!”

Senza guardarmi nemmeno, sincero

Non vedo il bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno, è sempre vuoto per intero, pure se non sono astemio, stai sereno, dillo al cielo, questa è la verità, se mi chiedi come va.

Va bene, bene, bene, bene

Ma non benissimo

Bene, bene, bene, bene

Ma non benissimo

Dice che parte per un viaggio mistico

Poi si fa tutto il villaggio turistico

Dico bene ma, se mi chiedi come va

Va bene, bene, bene, bene

Ma non benissimo

Bene, bene, bene, bene

Ma non benissimo

Esco d’estate fa caldo caldissimo

Pratico ansia a livello agonistico

Dico bene ma

Se mi chiedi come va…

















