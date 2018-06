Shade – Amore a prima insta: audio e testo del nuovo singolo

Dopo gli ultimi successi, il rapper e freestyler torinese Shade torna con il nuovo scoppiettante singolo “Amore a prima insta“, nei digital store, in streaming e in rotazione radiofonica nazionale dal 1° giugno 2018.

Non pago dei successi conseguiti con “Bene ma non benissimo” e “Irraggiungibile”, entrambi certificati Doppio Platino e con decine di milioni di ascolti e views dei rispettivi videoclip, lo sforna hit Vito Ventura, in arte Shade, ci riprova con questo travolgente e coinvolgente pezzo, che non può non rivelarsi uno dei tormentoni dell’estate 2018.

Si tratta di un auto-ironico e semiserio brano in perfetto stile “Shade, che ricordo, il prossimo 5 giugno riceverà a Verona il Premio per Il Doppio Platino dei singoli ai Wind Music Awards.

Per ascoltare la canzone, il cui titolo è chiaramente un gioco di parole tra “amore a prima vista” e “Insta”, abbreviazione del celebre social network, cliccate sulla cover in basso, dopo la quale trovate le parole che la compongono.

Testo (Download)

[Scritto da Shade]

Shade!





Da quanto ti ho vista, ho messo “Segui”

Ti metto i cuori, ma manco li vedi

Foto dei seni, foto dei piedi

Ne seguo mille, mi seguono in dieci

Follow for follow, like for like

Vivi di like, baby like for life

Sotto i tuoi post, metti “Relax time”

Ci chiediamo tutti che lavoro fai

Ma sei così bella che fai le dirette

E le seguo pure se non dici niente

E ti vorrei scrivere anche nei DM

Ma non voglio fare figure di m., eh

Da quando ti ho vista

Mi hai mandato in fissa

Sì però sono stanco di vederti solo sul cell

Ma dov’è

Che posso vederti dal vivo di foto profilo

Dov’è

Che sei no filter, no finta, amore a prima insta

E’

E’

E’ stato

A-a-amore a prima insta

E’

E’

E’ stato

A-a-amore a prima insta

Sono super cool su per giù

Ti vorrei vedere da vicino tipo superzoom

Altro che “Tira su col dito”

Io lo swipe up lo vorrei fare sopra al tuo vestito

Quante foto metti? Non ne usciremo indenni

Vinceresti pure tutti i premi agli Instagrammy

Bello l’effetto a bocca gigante

Però non è un filtro, sono le labbra rifatte

Ma sei così bella che fai le dirette

E le seguo pure se non dici niente

E ti vorrei scrivere anche nei DM

Ma non voglio fare figure di m, eh

Da quando ti ho vista

Mi hai mandato in fissa

Sì però sono stanco di vederti solo sul cell

Ma dov’è

Che posso vederti dal vivo di foto profilo

Dov’è

Che sei no filter, no finta, amore a prima insta

E’

E’

E’ stato

A-a-amore a prima insta

E’

E’

E’ stato

A-a-amore a prima insta

Forse tu non lo sai

Abbiamo una relazione

Che sembra la nostra chat

Perché mi è partito il cuore

Da quando ti ho vista

Mi hai mandato in fissa

Sì però sono stanco di vederti solo sul cell

Ma dov’è

Che posso vederti dal vivo di foto profilo

Dov’è

Che sei no filter, no finta, amore a prima insta

E’

E’

E’ stato

A-a-amore a prima insta

E’

E’

E’ stato

A-a-amore a prima insta.