Sfera Ebbasta – Cupido feat. Quavo è il nuovo singolo: audio, testo e traduzione

Non era difficile immaginare che Cupido, la terza traccia in scaletta nel fortunato album doppio Platino “Rockstar“, sarebbe divenuto un singolo, anche e soprattutto perché in questa occasione Sfera Ebbasta ha un ospite d’eccezione: Quavo dei Migos, fenomeno hip hop e trap statunitense che non ha ormai più bisogno di presentazioni.

Il pluripremiato rapper di Cinisello Balsamo sta collezionando certificazioni su certificazioni, basti pensare che altri brani inclusi nel progetto disponibile dallo scorso 19 gennaio, hanno già ottenuto dischi d’oro e di platino: la title track (2 volte Platino), Ricchi x sempre (Platino), Tran Tran (4 volte Platino), Sciroppo (Platino), Leggenda (Oro), Venti Collane (Oro), Uber (Oro) e Serpenti a Sonagli (oro).

C’è poi questa Cupido, scritta dagli interpreti e prodotta dal solito Charlie Charles, che ad oggi è stato certificata Platino ed ottenuto decine di milioni di ascolti.

Sono numeri veramente incredibili, da fare impallidire chiunque, quelli di Gionata Boschetti, aka Sfera Ebbasta, che non sazio, è pronto al nuovo ed ennesimo successo. Potremmo dire che Cupido già lo è, ma visto che entrerà in rotazione radiofonica da venerdì 6 aprile 2018, la popolarità di questa canzone è senz’altro destinata crescere.

In questo pezzo, Sfera racconta i sentimenti che prova nei confronti di una brava ragazza e anche se ha il vizio di bere molto e di fare lo stupido con le altre, non la tradirebbe mai. Lui ha fatto breccia sul cuore della donzella come se fosse Cupido, dio greco dell’amore fisico e del desiderio, quello che con le sue frecce fa innamorare le persone. Quavo fa più o meno la stessa cosa, parla della ragazza con la quale si è ufficialmente fidanzato, solo che a differenza della ragazza di Sfera, la sua forse non ha totalmente con la testa a posto…

E’ questo il significato del brano, che potete approfondire leggendo il testo, la traduzione e la spiegazione di alcune parti.

Testo Cupido (Download)

[Sfera Ebbasta]

Con le altre faccio lo stu-pi-do

Ho bevuto troppo, meglio se

Mi riportano da te

Ti ho colpita, sono Cu-pi-do

Una tipa chic come te

Vuole un trap boy come me

E io l’ho capito su-bi-to.

[Sfera Ebbasta]

Anche se rispondo male, se non mi faccio trovare

A cena in quel ristorante che adori

Però poi mi faccio aspettare

Foto con altre, ma è tutto normale

Fai la gelosa, non rispondi al cellulare, ah

E vieni qua, mentre fumo un blunt*

Ti verso la Sprite sul baby doll

Siamo rock ‘n’ roll

Al mio collo flash, flash**

Foto, woo, ti compro una borsa di Dior

Ti penso my love, yah

Anche se la sera, quando si fa tardi

Sono in giro con gli altri e siamo tutti bastardi

Siamo tutti annebbiati dal fumo e dal Bacardi

Forse questa volta meglio non incontrarsi.





[Sfera Ebbasta]

Con le altre faccio lo stu-pi-do

Ho bevuto troppo, meglio se

Mi riportano da te

Ti ho colpita, sono Cu-pi-do

Una tipa chic come te

Vuole un trap boy come me

Con le altre faccio lo stu-pi-do (skrt, skrt)

Ma non le scambierei mai con te

Non rispondere al tuo ex

Ho una freccia come Cu-pi-do (skrt, skrt)

E l’ho lanciata verso di te.

[Quavo]

Migos, Quavo! Oh yeah

She fell in love with a trap nigga (yaa)

I fell in love with a trap bitch (trap)

Huncho havin’ it (Huncho)

Huncho savage (yeah)

No, she not average (no)

She addicted to the carats (carats)

Designer high fashion (designer)

We gon’ ball like the Mavericks (ball)

I whip up the dope with her brother (whip it up)

Give a hundred racks to her mother (racks)

Huncho came from the gutter (Huncho)

Now we made it out, we together (we together)

Ice on my neck, we together (yeah, together)

Two seats the coupe, we together (skrt, skrt)

Everytime I shoot, we together (shoot)

Count racks in a room, we together (gang)

Get back, we get it in wide loads (wide loads)

Here comes the Five-O (12!)

Don’t tell nobody, your eyes closed (eyes closed)

Your eyes closed (yeah)

You didn’t see nothin’ (yeah)

I’m with the foreign, out the country (yeah)

I’m whippin’ dope out in Italy (Italy)

Cupido Huncho is they feelin’ me (Cupido!).

[Sfera Ebbasta]

Con le altre faccio lo stu-pi-do

Ho bevuto troppo, meglio se

Mi riportano da te

Ti ho colpita, sono Cu-pi-do

Una tipa chic come te

Vuole un trap boy come me

Con le altre faccio lo stu-pi-do (skrt, skrt)

Ma non le scambierei mai con te

Non rispondere al tuo ex

Ho una freccia come Cu-pi-do (skrt, skrt)

E l’ho lanciata verso di te

Con le altre faccio lo stu-pi-do

Ti ho colpita, sono Cu-pi-do.





Traduzione della strofa di Quavo

Migos, Quavo! o si

Si è innamorata di un nero che trappa* (yaa)

Mi sono innamorato di una stron+a che trappa*** (trappa)

Huncho havin ‘it (Huncho)****

Huncho è selvaggio (sì)****

No, lei non è una donna media (no)

Ha dipendenza dai carati (carati)

Lo stilista è di alta moda (stilista)

Noi giochiamo (o “spacchiamo”) come i Mavericks***** (gioca)

Preparo la droga con suo fratello (prepara)

Do centomila dollari a sua madre (dollari)

Huncho veniva dalla strada (Huncho)

Ora ce l’abbiamo fatta, stiamo insieme (insieme)

Ghiaccio sul mio collo******, stiamo insieme (sì, insieme)

Coupé a due posti, siamo insieme (skrt, skrt)

Ogni volta che sparo, siamo insieme (spara)

Contiamo i soldi in una stanza, insieme (gruppo)

Sali su, abbiamo un carico enorme (carico enorme)

Ecco che arrivano gli sbirri (12!)

Non dirlo a nessuno, tieni gli occhi chiusi (gli occhi chiusi)

Gli occhi chiusi (sì)

Non hai visto niente (si)

Sono con la straniera, esco dal paese (yeah)

Sto tirando fuori la droga in Italia (Italia)

Credono che io sia Cupido Huncho (Cupido)

Spiegazione di alcune parti

* Il blunt è una sorta canna realizzata con le cartine dei sigari.

** le preziose collane che Sfera indossa, brillano come quando scatta il flash durante una foto. Il rapper paragona quindi la luce che viene riflessa dalla sua collana, ai flash che vengono dei fotografi.

*** “Trap nigga” e “trap bitch” possono avere un secondo significato: che Quavo e la tipa commerciano sostanze stupefacenti.

**** “Huncho” è uno dei numerosi soprannomi di Quavo mentre “savage” sta ad indicare una persona irresponsabile le cui azioni sono impulsive ed illogiche.

***** dopo essersi vantato del lusso in cui vive, anzi vivono, non manca il riferimento al basket (di cui Quavo è appassionato, giocando anche a livello amatoriale) ed ai Dallas Mavericks, squadra che milita nel massimo campionato statunitense di pallacanestro: la NBA.

****** per ghiaccio si intendono i diamanti