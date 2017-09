Demi Lovato: ascolta la nuova canzone Sexy Dirty Love (con testo e traduzione)

A pochissimi giorni dall’uscita dell’attesissimo sesto album Tell Me You Love Me, la pop star Demi Lovato ha reso disponibile il terzo e ormai ultimo singolo promozionale del progetto che si intitola Sexy Dirty Love, disponibile in streaming e in digitale dallo scorso 22 settembre, ad una settimana esatta dall’uscita del disco.

Questo pezzo è stato scritto dall’interprete con la collaborazione di William Zaire Simmons & Trevor Brown, mentre Warren “Oak” Felder ha curato la produzione.





Nella canzone, la Lovato parla del desiderio sessuale che prova nei confronti di una persona…

Per approfondire il significato vi rimando alla traduzione che trovate in basso, mentre cliccando sull’immagine sottostante accedete all’audio su Spotify.

Demi Lovato – Sexy Dirty Love traduzione (Download)

[Strofa 1]

Mi contatti fino a tardi, bombardandomi sempre il telefono

Non riesco a dormire chiedendomi perché sono ancora da sola

Dio solo sa quanto sono peccatrice, per favore perdonami per la mia lussuria

Ci inviamo foto avanti e indietro

Tesoro, ho una voglia matta di essere toccata da te

[Pre-Ritornello]

Tu sei la mia nuova ossessione

Lascia perdere ogni esitazione

Baby, sei la mia nuova tossicodipendenza

Drogami dolcemente con il tuo amore

[Ritornello]

Mi hai fatto sballare

Portami più vicino a te e guarda i nostri corpi intrecciarsi

mi sento così viva

Sai cosa penso

Che mi ha fatto sognare l’amore sexy e sporcaccione

Amore sexy e sporcaccione (amore sporcaccione) (sexy, sexy … yeah)

Amore sexy e sporcaccione (amore sporcaccione) (sexy, sexy … yeah)

Amore sexy e sporcaccione (amore sporcaccione) (sexy, sexy … yeah)

[Strofa 2]

Adesso mi stai stuzzicando e non riesco a non fare altrettanto

Sussurrando attraverso il tuo telefono, ora mi stai facendo diventare matta

E’ come se ti stessi divertendo a mettere a soqquadro la mia sanità mentale (sanità mentale)

Riaggancia, passa a trovarmi

Diamo vita a questa fantasia

[Pre-Ritornello]

Tu sei la mia nuova ossessione

Lascia perdere ogni esitazione

Baby, sei la mia nuova tossicodipendenza

Drogami dolcemente con il tuo amore

[Ritornello]

Mi hai fatto sballare

Portami più vicino a te e guarda i nostri corpi intrecciarsi

mi sento così viva

Sai cosa penso

Che mi ha fatto sognare nuovecanzoni.com l’amore sexy e sporcaccione

Amore sexy e sporcaccione (amore sporcaccione) (sexy, sexy … yeah)

Amore sexy e sporcaccione (amore sporcaccione) (sexy, sexy … yeah)

Amore sexy e sporcaccione (amore sporcaccione) (sexy, sexy … yeah)

[Ponte]

Tu sei la mia nuova ossessione

Lascia perdere ogni esitazione

Baby, sei la mia nuova tossicodipendenza

Drogami dolcemente con il tuo amore, oh

[Ritornello]

Mi hai fatto sballare

Portami più vicino a te e guarda i nostri corpi intrecciarsi

mi sento così viva

Sai cosa penso

Che mi ha fatto sognare l’amore sexy e sporcaccione

Amore sexy e sporcaccione (amore sporcaccione) (sexy, sexy … yeah)

Amore sexy e sporcaccione (amore sporcaccione) (sexy, sexy … yeah)

Amore sexy e sporcaccione (amore sporcaccione) (sexy, sexy … yeah)

Sexy Dirty Love testo

[Verse 1]

Hittin’ me up late always be blowin’ up my phone

I’m lying awake wonderin’ why I’m still alone

Lord knows I am sinning, please forgive me for my lust

Sending pictures back and forth

Babe, I’m craving your touch

[Pre-Chorus]

You’re my new obsession

Let go of any hesitation

Baby, be my new addiction

Intoxicate me gently with your loving

[Chorus]

You got me so high

Pull me closer into you and watch our bodies intertwine

I feel so alive

You know what I’m thinking of

Got me dreamin’ ‘bout that sexy dirty love

Sexy dirty love (dirty love) (sexy, sexy… yeah)

Sexy dirty love (dirty love) (sexy, sexy… yeah)

Sexy dirty love (dirty love) (sexy, sexy… yeah)

[Verse 2]

Now you’re teasing me and I can’t help but do the same

Whispering through your phone, now you’re driving me insane

It’s like you’re getting off on messing with my sanity (sanity)

Hang up, come on over

Let’s play out this fantasy

[Pre-Chorus]

You’re my new obsession

Let go of any hesitation

Baby, be my new addiction

Intoxicate me gently with your loving

[Chorus]

You got me so high

Pull me closer into you and watch our bodies intertwine

I feel so alive

You know what I’m thinking of

Got me dreamin’ ‘bout that sexy dirty love

Sexy dirty love (dirty love) (sexy, sexy… yeah)

Sexy dirty love (dirty love) (sexy, sexy… yeah)

Sexy dirty love (dirty love) (sexy, sexy… yeah)

[Bridge]

You’re my new obsession

Let go of any hesitation

Baby, be my new addiction

Intoxicate me gently with your loving, oh

[Chorus]

You got me so high

Pull me closer into you and watch our bodies intertwine

I feel so alive

You know what I’m thinking of

Got me dreamin’ ‘bout that sexy dirty love

Sexy dirty love (dirty love) (sexy, sexy… yeah)

Sexy dirty love (dirty love) (sexy, sexy… yeah)

Sexy dirty love (dirty love) (sexy, sexy… yeah)

















