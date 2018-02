Emis Killa: ascolta la nuova canzone Serio feat. Capo Plaza + testo

In data odierna, il rapper Emis Killa ha rilasciato il nuovo singolo battezzato serio, inciso con la collaborazione di Capo Plaza.

Dopo Linda e Linda Reloaded con Achille Lauro e Boss Doms, il rapper lombardo ci svela il secondo singolo che anticipa il futuro nuovo progetto discografico, che farà seguito a Terza stagione, uscito nell’ottobre 2016.









La nuova canzone è stata prodotta da AVA e sono pronto a scommettere che non deluderà i numerosissimi supporters del rapper.

In attesa del videoclip, cliccando sulla copertina in basso è possibile ascoltare l’audio su Spotify.

A seguire trovate le parole che compongono questo pezzo.

Emis Killa – Serio Testo (Download)

Ehi, ehi, ehi, AVA.

[Rit.]

Fuori il cielo è già nero

Esco a fare il dinero

Tra due ore ho un aereo

Perché faccio sul serio, serio, serio

Perché faccio sul serio, serio, serio

Perché faccio sul serio

Fuori il cielo è già nero

Esco a fare il dinero

Tra due ore ho un aereo

Perché faccio sul serio, serio, serio

Perché faccio sul serio, serio, serio

Perché faccio sul serio.

Link sponsorizzati









Fuori il cielo è già nero

Esco a fare il dinero

Entro e il posto è già pieno

Metti giù un altro zero

Tu che parli di euro

Non scherzare fai il serio

Non li hai fatti davvero

Prova a farti di meno

Ho sempre l’iphone in modalità aereo, serio, non per gioco

Mi addormento ad Orio al Serio* e fra mi sveglio a Tokyo

Sanno che sono il più vero perché so chi sono e ricordo chi ero

Tu stai giocando io faccio sul serio

Io Mayweather, tu McGregor**

Tu che fai il serio con quella

Pensiero stupendo come Patty Pravo

Ma quando dicevo è da un po’ che la chiavo

Dicevo sul serio non è che scherzavo

Non me ne fot*e una minc*ia del meteo

Basta che piovano soldi dal cielo

Killa con Plaza è successo davvero

E sta scena di mer*a è qualcosa di serio.

[Rit.]

Perché faccio sul serio

Sveglio da un giorno intero

Versami vodka-lemon

Dopo a stento ti vedo

Sfreccio in auto con Emi

Più soldi più problemi

Prima c’avevo zero

Ora il borsello è pieno

Ora mia madre mi guarda orgogliosa davvero

Yah yah

Se guarda prima manco ci credevo, lo sanno lo faccio sul serio

Plaza sei piccolo mostro, noi stiamo bene nel vicolo nostro

Il ragazzino mo’ si è fatto grosso, una portata in un morso

Ora ci credo in qualcosa

La strada è pericolosa

Prendiamo un’altra bottiglia, la svuotiamo a terra, un bacio fra pure a chi ci odia

Ehi, ehi

Fumavo al parco saltavo la scuola

Tu dici basta ma io ce ne ho ancora

Il mio fra impasta solo roba buona.





[Rit.]

* Orio al Serio è un piccolo comune lombardo della provincia di Bergamo, che ospita l’Aeroporto internazionale Il Caravaggio, a cui fa riferimento il rapper.

** Emis si riferisce al recente incontro di boxe tra Floyd Mayweather e Conor McGregor, vinto dal primo.









LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi