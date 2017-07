Sergio Sylvestre e il nuovo singolo Turn it up (prodotto da J-Ax e Fedez per il progetto Tuborg Open): guarda il video (con testo e traduzione)

E’ stato prodotto niente meno che da J-Ax e Fedez il nuovo scoppiettante singolo di Sergio Sylvestre battezzato Turn it up, rilasciato il 16 giugno 2017, giorno dal quale viene anche trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali.

Siamo contenti di lavorare per un progetto come Tuborg Open perché quello che fanno i Major Lazer sta influenzando tutto il pop internazionale e speriamo anche noi di contribuire! Abbiamo lavorato alla produzione del beat proposto nel nostro stile, cercando di interpretarlo a modo nostro. Firmato Fedez & J-AX.

La collaborazione dell’estate, con il beat originale creato dai blasonatissimi Major Lazer, fa parte della campagna internazionale Tuborg Open, progetto internazionale che segue il gruppo musicale dancehall elettronica fondato nel 2008 dal DJ e produttore discografico statunitense Diplo, attraverso la collaborazione con tre artisti in tre paesi diversi, dando vita a produzioni locali originali.

Ovviamente per l’Italia gli artisti scelti sono stati il duo delle meraviglie Fedez & J-Ax, per l’occasione nelle vesti di producers di questo pezzo, con vocal di Sergio Sylvestre, cantante statunitense diventato celebre nella penisola grazie alla partecipazione e al trionfo della quindicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi.

Prendere parte a questo progetto internazionale rappresenta una fantastica opportunità e sono contento di collaborare nuovamente con J-Ax e Fedez. La canzone è perfetta, adoro la sua melodia che mi permette di esprimere pienamente la mia personalità. Firmato Sergio Sylvestre.

Rispetto ai precedenti brani come il singolo certificato Oro “Con te”, estratto dall’ultima fatica discografica, nella nuova canzone il “gigante buono” mostra una nuova sfaccettatura di sé,

Il video ufficiale è disponibile dallo scorso 10 luglio, è stato diretto da The Astronauts ed è possibile vederlo su Youtube cliccando sull’immagine sottostante.

A seguire la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono il brano.

Sergio Sylvestre – Turn it up traduzione (Download)

Dacci dentro… (o “alza il volume”)

Dacci dentro… dacci dentro, dacci dentro, dacci dentro, sì

Il tempo è l’unica cosa che io sappia reggere bene

Ma io, lo sento fino al mattino

Tu sei più dei diamanti per miei occhi

Quindi baby, mi permetteresti di provarci con te?

Passo la mia vita solo per farti sentire bene

Avvicinati e troverò un modo per dirti “ti amo”

Tu sei l’unica, non riesco a smettere di pensarti

Baby riuscirò a farti mia … salti

Quando darò inizio a questa festa

Con la musica che ti farà raggiungere uno stadio superiore

Posso ballare fino al balletto finale? … alza il volume, alza il volume

Per il ritmo del tuo corpo

Perché sai [?]

Lascia che la musica scacci via i tuoi problemi

Quindi dacci dentro, dacci dentro

Dacci dentro, dacci dentro

Dacci dentro, dacci dentro, dacci dentro

Ehi, ora farò a modo mio

Voglio solo stasera sia fatta per te e me

No, non devi pensarci due volte

Finché riusciremo a sentire l’atmosfera (o “le vibrazioni”)

Passo la mia vita solo per farti sentire bene

Avvicinati e troverò un modo per dirti “ti amo”

Tu sei l’unica, non riesco a smettere di pensarti

Baby riuscirò a farti mia … salti

Quando darò inizio a questa festa

Con la musica che ti farà raggiungere uno stadio superiore

Posso ballare fino al balletto finale? … alza il volume, alza il volume

Per il ritmo del tuo corpo

Perché sai [?]

Lascia che la musica scacci via i tuoi problemi

Quindi dacci dentro, dacci dentro

Quindi dacci dentro, dacci dentro

Quindi dacci dentro, dacci dentro (dacci dentro, dacci dentro)

Quindi dacci dentro, dacci dentro (dacci dentro, dacci dentro)

Quindi dacci dentro, dacci dentro (dacci dentro, dacci dentro)

(dacci dentro, dacci dentro)

Turn it up – Sergio Sylvestre – Testo

Turn it up…

Turn it up… Turn it up Turn it up, Turn it up, yeah

Time is the only thing I can hold

But I, I will feel it till the morning light

You’re more than diamonds to my eyes

So baby will you let me try?

I spend my life just to make you feel alright

Come closer and I’ll find a way to say “I love you”

You are the one, I can’t get you off my mind

Baby I will make you mine… turn it up

When I get this party started

With the music take you higher

Can I dance until the final dance? …turn it up, turn it up

For the rhytm of your body

‘Cause you know [?]

Let the music beat your troubles away

So turn it up, turn it up

Turn it up, turn it up

Turn it up Turn it up, Turn it up, Turn it up

Hey, now I’m gonna do it my way

I, I just want tonight for you and I

No, you don’t have to think twice

As long as we can feel the vibe

I spend my life just to make you feel alright

Come closer and I’ll find a way to say “I love you”

You are the one, I can’t get you off my mind

Baby I will make you mine… turn it up

When I get this party started

with the music take you higher

Can I dance until the final dance? …turn it up, turn it up

For the rhytm of your body

‘Cause you know [?]

Let the music beat your troubles away

So turn it up, turn it up

So turn it up, turn it up

So turn it up (Turn it up Turn it up…)

So turn it up (Turn it up Turn it up…)

So turn it up (Turn it up Turn it up…)

