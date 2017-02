Sergio Sylvestre e l’album d’esordio (omonimo) in uscita: titoli delle canzoni

Dopo il grande successo dell’EP Big Boy, stesso titolo della canzone che consentì al cantante americano di vincere la quindicesima edizione del talent show Amici, Sergio Sylvestre è pronto a pubblicare l’album di debutto battezzato Sergio Sylvestre, la cui uscita è fissata al 10 febbraio 2017 via Sony Music, mentre il cantante partecipa al sessantasettesimo Festival della Canzone Italiana, con il brano Con Te, scritto niente poco di meno che da Giorgia con la collaborazione di un altro ex concorrente di Amici, Stefano Maiuolo.

Come scritto dal cantante sui social, da Big Boy si passa direttamente ai Big di Sanremo, una sorta di fiaba, tanto che il talentuoso Sergio stenta ancora a credere come sia avvenuto tutto così rapidamente.

All’interno dell’atteso disco di inediti, è ovviamente presente la canzone sanremese ed un altro pezzo in italiano. I restanti nove pezzi sono invece tutti in inglese.

Sylvestre ha affermato che per questo progetto ha davvero dato tutto: “Questo album rappresenta la mia forza, ho buttato tutto il mio animo, racchiude delle cose molto importanti per me, contiene canzoni che ho scelto e che mi piacciono tanto”, ha affermato il “gigante buono” riguardo al suo primo vero lavoro discografico, disponibile sia nel classico CD che nel formato digitale e presumo, anche nelle principale piattaforme streaming per l’ascolto gratuito.

Appena dopo la copertina frontale, trovate i titoli degli undici brani in scaletta nel disco.

Link sponsorizzati









Sergio Sylvestre: tracklist album (Disponibile su Amazon nelle seguenti versioni: Audio CD e Download Digitale)

The last kiss goodbye Running Con te Planes Lucky Ones Point of you Running up the hill Come il sole ad ottobre The Way you are Down we go Honesty













LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi