Le Serebro e il nuovo singolo My Money: video, testo e traduzione

Lo scorso 27 maggio, le Serebro hanno pubblicato il terzo studio album battezzato Сила трёх (che significa Il potere di tre), che include canzoni sia in inglese che in russo, tra le quali il precedente estratto Chocolate, che dalle nostre parti si è rivelato un autentico flop.

Disponibile anche nella versione remix, My Money è stato recentemente pubblicato nella penisola da Ego Italy, come singolo estratto dal progetto.

Il trio di belle, pazzoidi e seducenti ragazze russe, Olga, Polina e Katya, sono tornate con questa simpatica canzone, degna erede di Mi Mi Mi (100 milioni di visualizzazioni della clip e inclusa nella colonna sonora ufficiale di tre grandi film di Hollywood) e “Mama Lover”, stratosferica hit nella quale le ragazze ballavano e cantavano selvaggiamente sulla loro auto.

Il video ufficiale che accompagna questo pezzo è in pieno stile Serebro: piccante e sfacciato al punto giusto, con uno speciale ospite (non è lui ovviamente) quale il neo eletto presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, nei panni di un agile ballerino.

Naturalmente “My Money” è una questione di soldi. Ma, si sa, i soldi non fanno la felicità. Per tutto il resto ci sono loro, le Serebro.

Per accedere al filmato diretto da Max Fadeev cliccate sull’immagine sottostante, mentre a seguire trovate la traduzione in italiano ed il testo in inglese che compone la canzone.

My Money – Serebro – Traduzione (Digital Download – Remix)

S-s-soldi

S-Voglio i miei soldi

S-s-soldi

S-Voglio i miei soldi

Ciao, questa è una canzone che parla dei miei soldi

Sai, perché amo i soldi e voglio i miei soldi,

Al suono dei bassi, woo

Mi vedi far scoppiare gli occhiali nel locale

Oh sì, sono fatta così!

E sono così sfacciata, passa al mio fianco

Guardando immediatamente il fuoco

Prendi i tuoi soldi:

Questa è la mia grana, questo è il mio denaro, è la mia grana

Voglio solo andare fuori di testa, andare fuori di testa, andare fuori di testa, andare fuori di testa

Sono la regina delle notti

Ho scoperto che mi piacciono i ragazzi

E mi concentrerò sul putiferio

Perché mi sono innamorata dei suoi giocattoli

Voglio violenza di gruppo

Voglio il gang gang

Vi dico questo, quanto vi amo su questa terra

Link sponsorizzati









Voglio solo un grosso giro di soldi

Sono così deliziosi come il miele

Voglio solo un grosso giro di soldi

Sono così deliziosi come il miele

[X2]

Mi piacciono le ragazze che sbattono cifre nel club

Tutte le ragazze!

Sulla base della coppa d’oro

Posso mostrarvi il mio primo piano

E dirti:

Questo è il mio sedere, è il mio sedere, il mio fondoschiena

Voglio solo andare fuori di testa, andare fuori di testa, andare fuori di testa, andare fuori di testa

Sono la regina delle notti

Ho scoperto che mi piacciono i ragazzi

E vado a riempire il mio grande bicchiere

Perché mi sono innamorata dei suoi giocattoli

Voglio violenza di gruppo

Vi dico questo, quanto vi amo su questa terra

Voglio solo un grosso giro di soldi

Sono così deliziosi come il miele

Voglio solo un grosso giro di soldi

Sono così deliziosi come il miele

[X2]

Voglio solo un grosso giro di soldi

Voglio solo un grosso giro di soldi

Andiamo

Voglio solo un grosso giro di soldi

Sono così deliziosi come il miele

Voglio solo un grosso giro di soldi

Sono così deliziosi come il miele

Woo hoo

Serebro – My Money testo

M-m-money

M-I want my money

M-m-money

M-I want my money

Yo, this is a song about my money

You know, cuz I love money and I want my money,

To the bass sound, woo

You see me popping glasses in the club

Oh yeah, that’s me!

And I’m so sassy pass my side

Looking fire on the spot

Get your money:

That’s my dough, that’s my dough, that’s my dough

I just wanna go bonkers, go bonkers, go bonkers, go bonkers

I am the queen of the nights

I find I just love the boys

And I’mma focus the ruckus

Cuz I’m in love with his toys

I wanna gang gang

Cuz I luv the bang bang

I tell you this how much I love you on this land

I just wanna big time my money

They’re so yummy jummy like honey

I just wanna big time my money

I’m so yummy jummy like honey

[x2]

I like femme banging digits in the club

All the chicas!

On the base of golden cup

I can show you my close-up

And I tell you:

That’s my butt, that’s my butt, that’s my butt

I just wanna go bonkers, go bonkers, go bonkers, go bonkers

I am the queen of the nights

I find I just love the boys

And I’mma fill up my big cup

And I’m in love with his toys

I wanna gang gang

Cuz I luv the bang bang

I tell you this how much I love you on this land

I just wanna big time my money

They’re so yummy jummy like honey

I just wanna big time my money

I’m so yummy jummy like honey

[x2]

I just wanna big time my money

I just wanna big time my money

Let’s go

I just wanna big time my money

They’re so yummy jummy like honey

I just wanna big time my money

I’m so yummy jummy like honey

Woo hoo

















LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi