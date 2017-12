Sercho: ascolta il nuovo album Temporale

Si intitola Temporale il nuovo album del rapper Sercho, uscito il 22 dicembre 2017 per Honiro Label.

La giovanissima promessa del rap italiano Valerio Apa, in arte Sercho, ha rilasciato come “regalo di natale” quest’interessante disco, disponibile in tutti i digital stores, ma anche in copia fisica esclusivamente nello store ufficiale della Honiro.





Oltre al classico CD, in tale sito è anche reperibile Temporale Special Pack (le cui spedizioni partiranno ad inizio Gennaio) che propone il disco autografato, il libro con testi e foto inedite. Inoltre dieci Special pack hanno anche la card valida per un ‘A Day With Sercho’.

Passando ai brani, il progetto include un totale di 14 nuove canzoni, tra le quali spiccano i singoli “In Bilico”, “Non Fa Per Me” e “Il Mio Compleanno”, tutti accompagnati da videoclip.

Per quel che concerne i featuring, in Temporale Sercho collabora con Gemitaiz sulle note di “E Si E Vai”, con Mostro in “Vaf*an*ulo” (avete capito no?), con Ultimo nel brano “Tenebre”, con Moderup in “Poche Ma Buone” e con Branyn Kaine nella track “Young Cobain”.

Dal punto di vista delle sonorità, al contrario di molti suoi colleghi che hanno preferito il “trap”, tanto in voga negli ultimi mesi, Valerio ha preferito linee melodiche che strizzano l’occhio al pop ed al rap classico.

Le tracce hanno come filo conduttore l’amore nelle sue varie sfaccettature come: un amore non corrisposto, una love story finita male, ma anche una storia finita o che ancora continua, come ad esempio la sua storia con la musica, l’amore che si può provare anche nei confronti degli amici.

Inoltre, nell’album Sercho condanna i social network, nei cui confronti è molto critico: egli preferisce infatti il vero contatto (come ad esempio un abbraccio) all’amicizia virtuale e vorrebbe vedere in questa attuale società “meno hashtag e foto” e più calore umano, quello che purtroppo oggigiorno latita sempre di più.

Non importa se adesso fuori c’è il sole o se il cielo è scuro, Il vero “Temporale” è emotivo. Ognuno di noi ha dentro di sé un mondo e siamo noi i primi a decidere “che tempo farà” oggi dentro di noi. Lampi, tuoni, allarmi che scattano, un cane che abbaia, una serranda che sbatte contro i vetri della finestra. Tutti questi “rumori” sono diventati musica ed ogni canzone è un fulmine che potrà colpirvi dritto al cuore.

Con queste parole, il rapper ha annunciato circa un mese fa l’arrivo del disco, proprio attraverso i tanto odiati social network, che in fondo una loro utilità ce l’hanno, almeno dal punto di vista del marketing.

Appena dopo l’eloquente copertina frontale, che mostra il rapper seduto in una panchina con accanto il manichino di una donna, trovate i titoli delle canzoni ed il link per ascoltarle gratuitamente.

Link sponsorizzati









Tracklist Temporale – Sercho album (Download – Audio CD – Temporale Special Pack)

01 – Sbaglierò di Nuovo

02 – Il Mio Compleanno [Video Ufficiale]

03 – Non Fa Per Me [Video Ufficiale]

04 – E Si E Vai (feat. Gemitaiz)

05 – Young Cobain (feat. Branyn Kaine)

06 – Io E Te Lontani Dal Mondo

07 – In Bilico [Video Ufficiale]

08 – Vaf*an*ulo (feat. Mostro)

09 – Alibi

10 – Poche Ma Buone (feat. Moderup)

11 – Come Stai

12 – Tenebre (feat. Ultimo)

13 – Solo Te

14 – Complicato

Streaming audio: per ascoltare le tracks cliccate sul lato b della copertina ed effettuate il login o iscrivetevi gratuitamente su Spotify.













LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi