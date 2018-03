La canzone del promo del serale di Amici 17

Da qualche giorno, è in onda nelle reti Mediaset lo spot promozionale della diciassettesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, che entrerà in questa fase cruciale a partire dal 7 aprile 2018.

Nel breve video del promo di Amici 17, caratterizzato da un brano in sottofondo molto coinvolgente, vediamo alcuni ballerini che incappucciati, mostrano le loro abilità.

Ma qual è il titolo della canzone utilizzata per quest’occasione? Vi dico subito che è un pezzo nuovissimo, pubblicato il 22 febbraio 2018.

Prima di svelarvi il titolo e il nome della cantante, provate a indovinare voi visionando la pubblicità della durata di 7 secondi.





Il brano utilizzato per promuovere il serale di Amici 2017/2018 è della cantautrice, attrice e modella statunitense Janelle Monáe e si intitola Make Me Feel. Il singolo anticipa l’uscita del terzo album in studio Dirty Computer, che vedrà la luce a fine aprile.

In rotazione radiofonica nazionale da Venerdì 2 Marzo 2018, la canzone è stata firmata dall’interprete con la collaborazione di Julia Michaels, Justin Tranter e degli svedesi Mattias Larsson & Robin Fredriksson, in arte Mattman & Robin, che hanno anche curato la produzione.

E’ un brano molto carino che infonde una certa allegria, quello della cantante americana classe 1985, un pezzo di cui abbiamo già avuto modo di parlare in questo sito.

Per ulteriori informazioni, vi rimando all’articolo dedicato: Janelle Monáe – Make Me Feel: testo, traduzione e video ufficiale.