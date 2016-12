JP Cooper: guarda il video di September Song + traduzione del testo

September Song è un singolo di JP Cooper, al secolo John Paul Cooper, uscito il 9 settembre 2016 e successivamente rilasciato anche nelle versioni Indian Summer Mix, chitarra acustica, Piano Acoustic, Don Corleon Remix e Don Corleon Remix feat. Seyi Shay, tutte ascoltabili gratuitamente nelle principali piattaforme streaming.

Il cantautore inglese classe 1983, che si è fatto un nome grazie alla collaborazione in Perfect Strangers dei Jonas Blue, hit che solo dalle nostre parti è stata certificata Platino, torna con questa malinconica canzone (oltre 31 milioni di play su Spotify), scritta insieme a Alex Smith, prodotta da Teemu Brunila e Mike Spencer, e trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali dal 23 dicembre 2016.

Per quel che concerne il significato, nel brano il cantante rievoca i bellissimi momenti trascorsi insieme alla ragazza che amava, quando i due avevano appena 15 anni. Il loro sentimento era davvero forte, poi evidentemente le loro strade si sono divise, ma il ricordo di questa persona vive sempre nella sua mente. I due ascoltavano tutti i fine settimana lo stesso mixtape (adesso lo fa tristemente da solo pensando a lei) e per Cooper, questa ragazza era la sua canzone di settembre.

Leggendo la traduzione che trovate appena sotto, potete approfondire il significato di questo pezzo, accompagnato dal video ufficiale a cui è possibile accedere cliccando sull’immagine sottostante.

JP Cooper – September Song traduzione (Digital Download)

[Verso 1]

Il nostro amore era forte come un leone

Morbido come il cotone in cui ti sdrai

Tempi in cui ci siamo scaldati come un ferro da stiro

Tu ed io

I nostri cuori non erano mai stati infranti

Eravamo così innocenti tesoro

Parlavamo fino al mattino

Io e te

[Pre-Ritornello 1]

Ascoltavamo quel mixtape ogni fine settimana

Ripetutamente, ripetutamente

[Ritornello 1]

Eri la mia canzone di settembre, l’estate è durata troppo

Il tempo passa così lentamente, quando sei solo quindicenne

Eri la mia canzone di settembre, dimmi dove ti sei cacciata

Ti ricordi di me, avevamo solo quindici anni

E io, ricordo il ritornello

Lo cantavano per noi

Eri la mia canzone di settembre

Dimmi dove sei finita

Ti ricordi di me?

Avevamo solo quindici anni

[Verso 2]

A volte mi sembra persino di vedere il tuo

Viso nei posti più strani

Giù alla stazione della metropolitana

Passando da lì

Ho un folle senso del pericolo

Mi sento come se il mio cuore non reggesse

Perché se ci incontrassimo saremmo estranei

Io e te

[Pre-Ritornello 2]

Ascolto ancora quel mixtape ogni fine settimana

Ripetutamente

Ripetutamente

[Ritornello 2]

Eri la mia canzone di settembre

L’estate è durata troppo

Il tempo passa così lentamente (così lentamente)

Quando sei solo quindicenne

Eri la mia canzone di settembre

Dimmi, dove ti sei cacciata?

Ti ricordi di me?

Avevamo solo quindici anni

E io, mi ricordo il ritornello

Lo cantavano per noi

Ho sentito quella canzone di settembre

Che sto cantando da solo

Pensando a noi

Oh, quanta melodia

[Ponte]

E nonostante il passare degli anni

Sarai sempre la mia, la mia

(Canzone di settembre)

Tu sei la mia

(Canzone di settembre)

[Ritornello 3]

Eri la mia canzone di settembre

L’estate è durata troppo

Il tempo passa così lentamente (ricordo)

Quando sei solo quindicenne

Eri la mia canzone di settembre

Dimmi dove ti sei cacciata

Ti ricordi di me?

Avevamo solo quindici anni

E io, mi ricordo il ritornello

Lo cantavano per noi

Eri la mia canzone di settembre

Mi ricordo il ritornello

Lo cantavano per noi

September Song – JP Cooper – Testo

[Verse 1]

Our love was strong as a lion

Soft as the cotton you lie in

Times we got hot like an iron

You and I

Our hearts had never been broken

We were so innocent darling

We used to talk ‘til the morning

You and I

[Pre-Chorus 1]

We had that mixtape on every weekend

Had it repeating, had it repeating

[Chorus 1]

You were my September Song, summer lasted too long

Time moves so slowly, when you’re only fifteen

You were my September Song, tell me where have you gone

Do you remember me, we were only fifteen

And I, I remember the chorus

They were singing it for us

You were my September song

Tell me where have you gone

Do you remember me?

We were only fifteen

[Verse 2 ]

Sometimes I think that I see your

Face in the strangest of places

Down on the underground station

Passing by

I get a mad sense of danger

Feel like my heart couldn’t take it

Cause if we met we’d be strangers

You and I

[Pre-Chorus 2]

Still I play that mixtape every weekend

Got it repeating

Got it repeating

[Chorus 2]

You were my September song

Summer lasted too long

Time moves so slowly (so slowly)

When you’re only fifteen

You were my September song

Tell me where have you gone?

Do you remember me?

We were only fifteen

And I, I remember the chorus

They were singing it for us

I hear that September song

That I’m singing alone

Thinking about you and me

Oh what a melody

[Bridge]

And as the years go by

You will still be my, be my

(September song)

You are my

(September song)

[Chorus 3]

You were my September song

Summer lasted too long

Time moves so slowly (remember)

When you’re only fifteen

You were my September song

Tell me where have you gone

Do you remember me?

We were only fifteen

And I, I remember the chorus

They were singing it for us

You were my September song

I remember the chorus

They were singing it for us

















