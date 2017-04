Thegiornalisti: ascolta la nuova canzone “Senza” + testo

Nonostante lo scorso 21 ottobre i Thegiornalisti abbiano pubblicato il quarto album in studio Completamente Sold Out, in data 7 aprile 2017 il gruppo ha rilasciato una nuova canzone battezzata Senza. Perché?

A mezzanotte, a cavallo tra il 4 e il 5 aprile, Tommaso Paradiso, Marco Antonio Musella e Marco Primavera hanno reso disponibile senza alcun preavviso la nuova canzone, il cui motivo richiama quello di “Il tuo maglione mio”.

Il frontman Tommaso Paradiso, ha spiegato ai microfoni di Rollingstone.it i motivi del rilascio di questo pezzo e non solo:

L’ho scritta qualche mese fa e con questa canzone ho messo un punto, ho scritto finalmente la parola “fine” a una storia. Queste ultime righe sono state il punto definitivo a tutto il giro di Completamente sold out, sia concettualmente che musicalmente. Ma non è assolutamente un pezzo rimasto fuori dal precedente disco, questa canzone è venuta dopo. È un flusso creativo che è partito dopo, con la chiusura di questo capitolo. Non fa parte di nessuna pubblicazione, presente o futura: è una cosa a sé. Sciolta. Non è una canzone d’addio, né una canzone sul rimpianto ma c’è un po’ di tutto. L’ho tirata lunga con una persona che in fin dei conti non stava bene con se stessa. E in questi casi è un po’ come combattere con una malattia. Non so come spiegarti in altro modo com’è avere a che fare con un persona che ha due caratteri completamente diversi, dei lati super belli contrapposti a dei lati molto molto oscuri, per questo ho voluto mettere definitivamente un punto. Questo pezzo l’ho fatto produrre a Dario Faini che produce solo cose iper moderne, e sono tutti dei trick nuovi analogici che a un orecchio non esperto magari non arrivano. Invece l’impianto è tutto nuovo, le batterie pure e il pianoforte che è stato usato, anche quello è nuovo, come i sintetizzatori. Insomma la produzione è molto moderna e questa per noi è una cosa molto nuova. Il giro invece se lo sono inventati un sacco di anni fa ed è quello che è stato campionato dai Mystic in Ritmo de la noche e pure dai Coldplay in Every Teardrop Is a Waterfall. Che poi è quello de Il tuo maglione mio fondamentalmente.

Per accedere all’audio dell’inedito cliccate sulla cover in basso, mentre a seguire trovate le parole che lo compongono.

Thegiornalisti – Senza testo (Download)

Sei felice così

senza neanche un addio

senza l’ultimo limone, carezza, tenerezza

una sigaretta

peccato peccato

che hai la testa rotta

quanto tempo bruciato impiccato

eppure non mi basta.

Tanto lo so che non c’è gusto se non soffro un po’

lasciala andare

tanto lo so che non ci volo o che non sogno se

non ci sto senza

questa e l’ultima, l’ultima riga

l’ultima riga che scrivo per te.

Te ne vai via cosi

senza guardare indietro

peccato peccato

non è la mia la giacca

quanto tempo bruciato impiccato

e ancora non mi basta.

Tanto lo so che non c’è gusto se non soffro un po’

lasciala andare

tanto lo so che non ci volo o che non sogno se

non ci sto senza

tanto lo so che tu

ma cosa fai ma dove vai

lasciami andare

tanto lo so che tu

stacco io riattacchi tu

non ci stai senza

non ci stai senza.

Siamo senza cuori, senza muscoli e dolori

stiamo senza pelle, senza brividi e bestemmie

questa e l’ultima l’ultima riga

l’ultima riga che ho scritto per te.

Lasciala andare

tanto lo so che non ci volo e che non sogno se

non ci sto senza

non ci sto senza

non ci stai senza

non ci sto senza

non ci stai senza

non ci sto senza

non ci stai senza

non ci sto senza

non ci stai senza

non ci sto senza.

















