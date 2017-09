Selton – Manifesto tropicale è il nuovo album: ascoltalo

I Selton sono un gruppo folk rock brasiliano, ora residente a Milano, composto da Daniel Plentz (percussioni e voce), Eduardo Stein Dechtiar (basso e voce), Ramiro Levy (chitarra, voce e ukulele) e Ricardo Fischmann (voce e chitarra).

Le loro canzoni si incontrano e dipanano in una zona non definibile, senza posti di frontiera, brani che sono ricordi, viaggi, legami affettivi e considerazioni sul tempo che, più che passare, crea. I Selton arrivano da un progetto, in cui identità e collettivo sono le parole chiave e nel nuovo disco la movimentata e felicissima confluenza di stili sono parte di un solo linguaggio. Categorie come nuovo o antico crollano, un’essenza contemporanea dove la lingua muta continuamente, anche all’interno di uno stesso pezzo tra l’italiano, il portoghese e l’inglese. Da un comunicato stampa di Paola Corradini (Universal).

A poco più di un anno dall’ultima fatica discografica Loreto Paradiso, la band ha rilasciato il nuovo album battezzato Manifesto Tropicale, disponibile dal 1° settembre in streaming, in digitale e nel classico CD.

Al suo interno sono presenti 10 nuove canzoni prodotte da Tommaso Colliva (Afterhours, Muse), tra le quali spiccano i primi 2 singoli estratti Cuoricini (composto dalla band e prodotto da Tommaso Colliva) e Luna in Riviera.

Le tracce guardano al cantautorato, al pop e all’elettronica, ma il modello dichiarato più presente è quello di Caetano Veloso, cantautore e chitarrista brasiliano che per i quattro componenti del gruppo è un vero e proprio maestro.

Manifesto Tropicale è un interessante disco, che fa della contaminazione culturale del quartetto una poetica, mentre l’ispirazione viene da “Manifesto Antropofago” di Oswald de Andrade, che nel 1928 teorizzò il “cannibalismo culturale” del Brasile. Tale Manifesto definiva il popolo brasiliano come abituato a ricevere stimoli e mescolarli per creare qualcosa di autenticamente brasiliano.

Con una storia cosmopolita come poche altre che unisce Porto Alegre con Barcellona e l’Italia, Manifesto Tropicale è un lavoro che evolve ulteriormente affinando ritmi, parole e melodie. Da un comunicato stampa di Paola Corradini (Universal).

Tracklist Manifesto Tropicale – Selton album

Terraferma 4:00 Luna In Riviera 3:17 Sampleando Devendra 2:57 Cuoricinici 3:26 [Video Ufficiale] Jael 3:27 Stella Rossa 3:49 Tupi Or Not Tupi 2:55 Bem Devagar 4:25 Lunedì 3:00 Avoar 2:04

Streaming audio: per ascoltare gratuitamente l'intero disco cliccate sull'immagine sottostante ed effettuate il login o iscrivetevi su Spotify.

Manifesto Tropicale

Tropicale come l’aria condizionata in ufficio

Come il fruttivendolo con lo spruzzino d’acqua

Tropicale della 90 Come la Madonnina nello sticker della banana

O il superstite che chiede l’elemosina con il sorriso

Tropicale come un amore perduto Tropicale come Frans Post, il Masp e Bo Bardi

Di Macunaíma e la settimana moderna del 22

Tropicale tropicália di Caetano, Gil e Duprat Tropicale come far diventare Loreto un paradiso

Senza paura del diverso e degli orizzonti corti

Tropicale perché l’empatia vince le certezze Il tropicale con radici ma senza peso

Nascere straniero a casa tua

Triste tropico tropicale Tropicale perché mangio, digerisco e partorisco il nuovo di nuovo

Ognuno è il suo manifesto tropicale













