Selena Gomez per la serie tv Netflix “Tredici” (13 Reasons Why) sulle note di Only You: audio e traduzione del testo

Tredici (titolo originale “13 Reasons Why”) è una nuova serie tv creata da Brian Yorkley, in onda su Netflix dal 31 marzo 2017, incentrata sulla storia del suicidio di una liceale. Dopo l’accaduto, un suo compagno di classe trova sette cassette registrate dalla ragazza, al fine di spiegare i tredici motivi che l’hanno spinta a uccidersi…

La colonna sonora della serie, la cui prima stagione è composta da tredici episodi, è stata rilasciata in digitale il 30 marzo ed è disponibile in due versioni: A Netflix Original Series Soundtrack (Audio – Digital Download) e nella A Netflix Original Series Score (Audio – Digital Download) by Eskmo.

Tra i produttori del telefilm Th1rteen R3asons Why, c’è anche Selena Gomez, che inoltre canta “Only You”, la track d’apertura delle due soundtracks.

Si tratta della cover del brano del 1982 degli Yazoo, meteora synthpop/new wave inglese composta da Vince Clarke e Alison Moyet, in attività dal 1982 al 1983. Only You è un celebre pezzo, coverizzato da numerosi artisti come Kylie Minogue e James Corden nel 2015 per l’album Kylie Christmas.

Per accedere all’audio cliccate sulla cover in basso, mentre a seguire trovate la mia traduzione in italiano ed il testo in inglese che compone la canzone.

Only You – Selena Gomez – Traduzione (Download)

[Verso 1]

Guardando da una finestra

E’ come una storia d’amore

Mi senti?

Sono tornato solo ieri

E sto per trasferirmi più lontano

Ti vorrei vicina a me

[Ritornello]

Tutto quello che mi serviva era l’amore che mi davi

Tutto quello che volevo ancora un giorno

E tutto quello so

Sei solo tu

[Verso 2]

A volte quando penso al suo nome

Quando è solo un gioco

Ed ho bisogno di te

Ascolto le parole che dicevi

E’ sempre più difficile restare

Quando ti vedo

[Ritornello]

Tutto quello che mi serviva era l’amore che mi davi

Tutto quello che volevo per un altro giorno

E tutto quello so

Sei solo tu

Solo tu, solo tu

Solo tu, solo tu

[Ponte]

Ci vorrà molto tempo

E mi chiedo cosa sia mio

Non ce la faccio più (Non ce la faccio più)

Chissà se capirai

E’ solo il tocco della tua mano

Dietro una porta chiusa

[Ritornello]

E tutto quello che mi serviva era l’amore che mi davi

Tutto quello che volevo per un altro giorno

E tutto quello so

Sei solo tu

Tutto quello che mi serviva era l’amore che mi

Tutto quello che volevo per un altro giorno

E tutto quello so

Sei solo tu

Solo tu

Selena Gomez – Only You testo

[Verse 1]

Looking from a window above

It’s like a story of love

Can you hear me?

Came back only yesterday

I’m moving farther away

Want you near me

[Chorus]

All I needed was the love you gave

All I needed for another day

And all I ever knew

Only you

[Verse 2]

Sometimes when I think of her name

When it’s only a game

And I need you

Listen to the words that you say

It’s getting harder to stay

When I see you

[Chorus]

All I needed was the love you gave

All I needed for another day

And all I ever knew

Only you

Only you, Only you

Only you, Only you

[Bridge]

This is going to take a long time

And I wonder what’s mine

Can’t take no more (can’t take no more)

Wonder if you’ll understand

It’s just the touch of your hand

Behind a closed door

[Chorus]

And all I needed was the love you gave

All I needed for another day

And all I ever knew

Only you

All I needed was the love you gave

All I needed for another day

And all I ever knew

Only you

Only you

















