Sean Paul & Major Lazer – Tip Pon It: video ufficiale, testo e traduzione

Si intitola Tip Pon It il nuovo scoppiettante singolo del cantante e rapper giamaicano Sean Paul, prodotto dai Major Lazer.

Il nuovo brano è disponibile da venerdì 20 aprile 2018, sia nei digital store che nelle principali piattaforme streaming. Cliccate sulla cover per ascoltarlo.

Il video ufficiale è stato diretto da Alexandre Courtès ed è ambientato all’interno di uno studio. Nel filmato vediamo il cantante ed alcune modelle in versione gigante, effettuare balletti molto sexy.

Per accedere alla clip cliccate sull’immagine, mentre di seguito potete leggere il testo e la relativa traduzione in italiano.

Testo Tip Pon It (Download)

[Verse 1]

Gyal

Wid a body like dat

When you Snapchat me, girl

Say me haffi screenshot

So me call her Scotch Bonnet so di gyal hot

She a bubble like soup, dat a real pepper pot

Check ya iPhone fi di iMessages

Say me outside park up inna the x6

Wid the guinness and magnum ready wid di mix

So me know tonight yuh business get fixed, gyal

[Chorus]

Mi love how you wine and bubble gyal

When you go pon your toe and tip pon it

Body look tight and right, gyal

When you quint up yuh ting and grip pon it

Treat me like a App when you hot

Put me pon di desktop then you double click pon it

Mi waan you boom flick pon it

Do all kind ah tricks pon it

[Pre-Hook]

Wine gyal, same way

Wine gyal, mi nuh come yah fi no game play

Wine gyal, same way

Wine gyal, do all kind ah tricks pon it

[Hook]

Wine gyal, same way

Wine gyal, mi nuh come yah fi no game play

Wine gyal, same way

Wine gyal

[Verse 2]

Real gangsta never chase ah goal

After a while replace ah gyal

Cut dem off clean like razor, gyal

How da one ya shot, she a muss lazer gyal

Bend her round di corner like drifta

Win gold medal fi slap in carifta

Me ah put in di tip yah

She ah throw it back thursday Instagram picture

[Chorus]

Mi love how yuh wine and bubble gyal

When you go pon your toe and tip pon it

Body look tight and right, gyal

When you quint up yuh ting and grip pon it

Treat me like a App when yu hot

Put me pon di desktop then you double click pon it

Mi waan yu boom flick pon it

Do all kind ah tricks pon it

[Pre-Hook]

Wine gyal, same way

Wine gyal, mi nuh come yah fi no game play

Wine gyal, same way

Wine gyal, do all kind ah tricks pon it

[Hook]

Wine gyal, same way

Wine gyal, mi nuh come yah fi no game play

Wine gyal, same way

Wine gyal

[Bridge]

Gyal tip, tip, tip, tip pon it

So me know tonight, so me know tonight

Gyal tip, tip, tip, tip pon it

So me know tonight yuh business get fixed

Gyal tip, tip, tip, tip pon it

So me know tonight, so me know tonight

Gyal tip, tip, tip, tip pon it

So me know tonight yuh business get fixed gyal

[Chorus]

Mi love how yuh wine and bubble gyal

When you go pon your toe and tip pon it

Body look tight and right, gyal

When you quint up yuh ting and grip pon it

Treat me like a App when yu hot

Put me pon di desktop then you double click pon it

Mi waan yu boom flick pon it

Do all kind ah tricks pon it





[Pre-Hook]

Wine gyal, same way

Wine gyal, mi no come yah fi no game play

Wine gyal, same way

Wine gyal, do all kind ah tricks pon it

[Hook]

Wine gyal, same way

Wine gyal, mi no come yah fi no game play

Wine gyal, same way

Wine gyal