Alice Paba, Se Fossi Un Angelo è il primo album in uscita: titoli delle canzoni

Alice Paba è una giovane cantautrice romana, vincitrice della quarta edizione (2016) del talent show The Voice of Italy, ma c’è da aggiungere che l’anno prima, tentò la fortuna ad un altro talent ovvero alla quattordicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, per essere eliminata durante le fasi iniziali del programma.

Dopo la fortunata esperienza alla trasmissione in onda su Rai 2, la cantante e chitarrista (autodidatta) classe 1997 partecipa direttamente tra i Big di Sanremo 2017, insieme a Nesli, con il brano Do Retta A Te (qui il live video, con l’annuncio del calciatore della Roma, Francesco Totti) e nel frattempo, il 10 febbraio, esce il primo album in carriera battezzato Se Fossi Un Angelo, al cui interno è ovviamente incluso il brano presentato alla kermesse, dove sempre insieme a Nesli, avrà anche modo di reinterpretare un classico della musica italiana, quale “Ma il cielo è sempre più blu” di Rino Gaetano, non incluso nel disco d’esordio, ma presente nell’album-compilation ufficiale di Sanremo 2017, in uscita sempre il 10 febbraio.

Nel primo progetto discografico, disponibile nel classico CD, in download digitale e presumo, nelle principali piattaforme streaming per l’ascolto gratuito, sono incluse un totale di nove canzoni, 9 inediti tutti da scoprire, che immagino, i sempre più numerosi supporters della giovane artista, non vedranno l’ora di ascoltare.

Appena dopo la copertina frontale, trovate i titoli dei brani inclusi in questa nuova uscita discografica.

Link sponsorizzati









Tracklist Se Fossi Un Angelo – Alice Paba album (Audio CD – Download)

1. Te Lo Leggo Negli Occhi 3:41

2. Do Retta A Te – Nesli feat. Alice Paba 3:31 [Video ufficiale]

3. Se Fossi Un Angelo 3:30

4. Aspetto Ancora Un Po’ 3:18

5. Non Voglio Cadere Più 2:59

6. Ho Solo Me 3:36

7. La Verità 3:23

8. Immobile 3:46

9. Toxic 2:15













LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi