SDJM & Conor Maynard – That Way (remix di I Want It That Way dei Backstreet Boys): audio e traduzione del testo

Simon De Jano & Madwill, conosciuti adesso come SDJM, sono una coppia di deejay e produttori milanesi, supportati da colleghi del calibro di Bob Sinclar, Robin Schulz, Axwell, Tiesto, Martin Garrix e Avicii. Prima di essere SDJM, hanno prodotto come Simon de Jano & Madwill tracce per etichette come Ultra Records, Armada Size, Axtone e Protocol e realizzato remix ufficiali di brani di Bob Sinclar, Chris Brown, Benny Benassi, A-Trak, Steve Angello & Mako.

That Way è il loro nuovo singolo ed il vocal scelto per l’occasione è Conor Maynard, cantante e autore inglese specializzato in cover. Questa That Way, è infatti il remix dell’intramontabile hit dei Backstreet Boys, “I Want It That Way“, uno dei pezzi di maggior successo del gruppo pop statunitense, che fu il primo singolo estratto dal loro terzo album, Millennium (1999). Il multipremiato I Want It That Way, si rivelò un inaspettato successo planetario.









Gli SDJM hanno sfornato questa cover-remix decisamente ben realizzata e magistralmente interpretata da Conor, auspicandosi che si riveli un successo, un nuova bomba dance pop.

Siamo cresciuti con il suono delle boy band, e così abbiamo deciso di sviluppare in questo singolo quel tipo di musica, mescolando il nostro suono dance ad una bella voce pop come quella del cantante inglese Conor Maynard. È stato incredibile e divertente lavorare su qualcosa di così speciale per noi, un brano che ci è stato vicino in momenti unici della nostra adolescenza, cercando allo stesso tempo di mantenerne lo spirito senza suonare banali e mettendoci contemporaneamente dentro tutte le nostre esperienze musicali”.

Queste le parole dei producers lombardi (qui la loro pagina Facebook) riguardo la nuova produzione, on air dal 19 gennaio, che è possibile ascoltare su Spotify cliccando sulla copertina sottostante.

Link sponsorizzati









SDJM & Conor Maynard – That Way traduzione (Download)

[Strofa 1:]

Sei il mio fuoco

L’unico desiderio

Credimi quando dico

Voglio che sia così

Ma noi siamo due mondi lontani

Non riesco a raggiungere il tuo cuore

Quando dici

“Voglio che vada così”

[Ritornello:]

Dimmi perché

Non è altro che un angoscia

Dimmi perché

Non è altro che un errore

Dimmi perché

Non voglio più sentirti dire

“Voglio che vada così”

[Strofa 2:]

Sono il tuo fuoco?

Il tuo unico desiderio?

Sì, lo so che è troppo tardi

Ma voglio che sia così

[Ritornello:]

Dimmi perché

Non è altro che un angoscia

Dimmi perché

Non è altro che un errore

Dimmi perché

Non voglio più sentirti dire

“Voglio che vada così”

[Coro:]

Sei il mio fuoco

L’unico desiderio

Tu sei, sei, sei, sei

Non voglio più sentirti dire

[Conclusione:]

“Voglio che vada così”.

Powered by NuoveCanzoni.com

Testo That Way – SDJM & Conor Maynard

[Verse 1:]

You are my fire

The one desire

Believe, when I say

I want it that way

But we are two worlds apart

Can’t reach to your heart

When you say

“I want it that way”

[Chorus:]

Tell me why

Ain’t nothin’ but a heartache

Tell me why

Ain’t nothin’ but a mistake

Tell me why

I never want to hear you say that

“I want it that way”

[Verse 2:]

Am I your fire?

Your one desire

Yes I know it’s too late

But I want it that way

[Chorus:]

Tell me why

Ain’t nothin’ but a heartache

Tell me why

Ain’t nothin’ but a mistake

Tell me why

I never want to hear you say that

“I want it that way”

[Chorus:]

You are my fire

The one desire

You are, you are, you are, you are

Don’t want to hear you say that

[Outro:]

I want it that way













LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi