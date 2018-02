“Scritto sulla pelle” è il nuovo singolo dei Negrita: audio e testo della nuova canzone

Scritto sulla pelle è il nuovo singolo dei Negrita, rilasciato il 23 febbraio come secondo estratto dall’atteso decimo album in studio Desert Yacht Club, il cui rilascio è fissato al prossimo 9 marzo.

Dopo il primo singolo ufficiale Adios Paranoia ed il promozionale Siamo Ancora Qua, la rock band torna on air con questa canzone, scritta dagli stessi Negrita e prodotta da Fabrizio Barbacci.









L’inedito viene infatti trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali da venerdì 23 febbraio.

Siete curiosi di ascoltare il brano? Potete farlo su Spotify cliccando sulla copertina sottostante, dopo la quale trovate le parole che lo compongono.

Testo (Download)

Ho fatto a botte col destino

Ho condiviso pane e vino

Ho costruito e abbandonato

Ho patteggiato col peccato

E porto i segni su di me.

Come ferite

Che non nascondo

Storie di andate

Senza ritorno

Storie tatuate

Di amore e lividi.

Ho corso e pianto senza fiato

Ho visto giusto ed ho sbagliato

Ho perso a carte con me stesso

A volte furbo e a volte fesso

E porto i segni su di me.

Come ferite

Che non nascondo

Storie di andate

Senza ritorno

Storie tatuate

Di amore e lividi

Di amore e lividi.

E cicatrici

Sopra allo specchio.

Divento bianco

Ma non invecchio

Storie tatuate

In fondo all’anima

In fondo all’anima.

Sono ferite

Che non nascondo

Storie di andate

Senza ritorno

Dicono tutto

Quello che sei

Quello che sei

(scritto sulla pelle)

Quello che sei

(scritto sulla pelle)

Quello che sei.

(Ho corso e pianto senza fiato

Ho visto giusto ed ho sbagliato

Ho perso a carte con me stesso)

(Scritto sulla pelle) quello che sei

(Scritto sulla pelle) quello che sei.













