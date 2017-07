Mahmut Orhan: guarda il video di Save Me feat. Eneli (testo e traduzione) + remix

Save Me è il nuovo singolo di Mahmut Orhan con vocal dell’emergente 21enne di Bucarest, Eneli, al secolo Ileana Popescu, rilasciato il 12 maggio 2017, mentre dal successivo 7 luglio il brano è disponibile nella versione Midi Culture Remix (ascoltala su Youtube).

Il 24enne dj e producer turco vi presenta la sua nuova produzione, impreziosita dalla bella voce della talentuosa cantante e autrice rumena Eneli (la sua pagina Facebook).

Si tratta di una convincente house track, quasi ipnotica, che trasuda di influenze mediorientali.

Sono certo che i numerosi fans del produttore avranno apprezzato questa nuova canzone, accompagnata da un suggestivo video ufficiale girato in un deserto, che vede protagonista una donna non meglio specificata.

Per accedere al filmato cliccate sull’immagine in basso, mentre a seguire potete leggere la traduzione in italiano ed il breve testo in inglese.

Mahmut Orhan – Save Me traduzione (Download – Midi Culture Remix)

(x2)

Amico mio, cosa mi hai fatto?

Hanno visto tutto

Mi ha fatto male, cadendo in ginocchio

Ho combattuto

Non chiedermi perché, non farmi dire bugie

Non volevo nascondere, non volevo nascondere

Qualcuno che possa salvarmi, salvarmi

È qualcuno che possa salvarmi, salvarmi

Potrebbe salvarci? Ho bisogno di fede, sì

Woah oh

Mahmut Orhan – Save Me feat. Eneli – Testo

(x2)

My friend, what have you done to me

They’ve been watching

Been hurting, falling on my knees

I’ve been fighting

Don’t ask me why, don’t make me lie

I didn’t wanna hide, didn’t wanna hide

Somebody to save me, save me

It’s somebody to save me, save me

Could you save us? I need faith, yeah

Woah oh

















