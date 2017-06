Katy Perry – Save As Draft è il nuovo singolo: ascoltalo (con testo e traduzione)

Sembra che Save As Draft sia il quarto singolo estratto da Witness, quinto album in studio di Katy Perry pubblicato lo scorso 9 giugno.

Dopo il bel “Chained to the Rhythm” ed i successivi “Bon Appétit” e “Swish Swish”, la popstar rilancia la quinta era discografica con questa canzone, coscritta insieme a Elof Loelv, Noonie Bao, a Twice as Nice, DJ Mustard & Max Martin. Gli ultimi tre hanno anche curato la produzione.

Come si evince dal titolo, Save As Draft (che significa “salva come bozza”) è un brano caratterizzato da riferimenti tecnologici, come Twitter e la posta elettronica, nel quale la Perry riflette anche sul lato oscuro del mondo digitale in cui viviamo.

Nella canzone la Perry si rivolge all’ormai ex fiamma: nonostante questa persona le manchi un po’, allo stesso tempo non è rimasta in buoni rapporti con lui, tanto che l’uomo la insulta in maniera anonima tramite Twitter. Lei vorrebbe scrivergli-madargli via email un messaggio chiarificatore, ma alla fine preferisce salvarlo come bozza e quindi non inviarlo, per evitare brutte reazioni da parte di costui e quindi “riaprire ferite” ormai quasi cicatrizzate.

E’ sinteticamente questo il significato di questo pezzo, che è possibile ascoltare direttamente nel canale Youtube della cantante cliccando sull’immagine sottostante.

A seguire la traduzione in italiano e le parole in inglese che la compongono.

Katy Perry – Save As Draft traduzione (Download)

[Strofa 1]

Ricordo quando eri il mio unico pensiero

Ma ora che la mia agenda è così piena, è più facile voltare pagina

Giuro che a volte incrocerei il tuo SUV sul Sunset Boulevard

Non scherzo con il cambiamento, ma ultimamente ho fatto tanti soldi

[Ritornello]

Sono combattuta

Gioco di destrezza

Potrei scriverti una frase

Ma dovrei non svegliare il can che dorme

Il perché lo so bene, baby

La scrivo

La cancello

La ripeto

Ma a che servirebbe riaprire la ferita?

Quindi faccio un bel respiro e salvo come bozza

[Strofa 2]

Non devi ingiuriarmi via Twitter*

Il mio numero è sempre lo stesso

Ma tutto è stato detto e fatto

Riusciremo mai a chiudere davvero questa causa?

Sì, io sarò sempre qui per te, ma non potevo più tacere

Ogni volta che sento il tuo nome vado ascora in stato di shock

[Ritornello]

Sono combattuta

Gioco di destrezza

Potrei scriverti una frase

Ma dovrei non svegliare il can che dorme

Il perché lo so bene, baby

La scrivo

La cancello

La ripeto

Ma a che servirebbe riaprire la ferita?

Quindi faccio un bel respiro e salvo come bozza

[Ponte]

Ho saputo che sei un po’ cambiato

Mi sono riorganizzata

Vorrei poter sapere, ma non so

Non riavrò mai tutto quel tempo sprecato

Temo che potremmo cadere in vecchie trappole

Perché non possiamo lasciar perdere? (o “far finta di niente?”)

Mettendoci una pietra sopra

[Ritornello]

Sono combattuta

Gioco di destrezza

Potrei scriverti una frase

Ma dovrei non svegliare il can che dorme (il can che dorme)

Il perché lo so bene, baby

La scrivo

La cancello

La ripeto

Ma a che servirebbe riaprire la ferita?

Quindi faccio un bel respiro e salvo come bozza

* “subtweet me” sta ad indicare un tweet (messaggio pubblicato sul sito Twitter) che menziona un altro membro di Twitter, senza tuttavia utilizzare il vero nickname. Di solito si tratta di tweets negativi o ingiuriosi; La persona che viene citata non vedrà il messaggio nella timeline di Twitter perché non contiene il simbolo @ che ogni username di Twitter possiede.

Save As Draft – Katy Perry – Testo

[Verse 1]

I remember when you used to be my every other thought

But now my calendar’s so full, it’s easier to move on

Sometimes I swear I pass your SUV on Sunset Boulevard

I don’t fuck with change, but lately I’ve been flipping coins a lot

[Chorus]

I struggle

I juggle

I could just throw a line to you

But I should let sleeping dogs lie

‘Cause I know better, baby

I write it

Erase it

Repeat it

But what good will it do to reopen the wound?

So I take a deep breath and I save as draft

[Verse 2]

You don’t have to subtweet me*

My number’s always been the same

But all’s been said and done

Will we ever really close this case?

Yeah, I will always be here for you, but I could no longer stay

Still my body goes in shock every time I hear your name

[Chorus]

I struggle

I juggle

I could just throw a line to you

But I should let sleeping dogs lie

‘Cause I know better, baby

I write it

Erase it

Repeat it

But what good will it do to reopen the wound?

So I take a deep breath and I save as draft

[Bridge]

I’ve heard you’ve done some changing

I’ve been rearranging

Wish that I could know, but I just don’t know

Never get that time back

Fear we’d fall in old traps

Why can’t we just let go?

Staring at a fork in the fucking road

[Chorus]

I struggle

I juggle

I could just throw a line to you

But I should let sleeping dogs lie (dogs lie)

‘Cause I know better, baby

I write it

Erase it

Repeat it

But what good will it do to reopen the wound?

So I take a deep breath and I save as draft

















