Sapienza: guarda il video di Dale Play feat. Garcia Pà

Per chi non lo conoscesse, Salvo Sapienza è un dj e producer catanese, quello che per intenderci nel 2012 rilasciò la hit Tacatà (Romano & Sapienza), tormentone che in Europa ottenne diversi dischi d’oro e di platino, raggiungendo la vetta della charts di mezzo mondo.

In data 26 gennaio 2018, Salvo ha rilasciato il nuovo scoppiettante singolo Dale Play, una simpatica e ballabile canzone incisa insieme al cantante peruviano Garcia Pà, al secolo Victor Jonathan Garcia Castillo.









In carriera, Garcia Pà ha aperto tantissimi concerti dei di artisti del calibro di Nicky Jam, Don Omar, J Alvarez e Divino, tra i più grandi esponenti del reggaeton.

I due sono alla seconda collaborazione, dopo la recente “Bailemos Otra Vez”, pubblicata lo scorso anno.

In rotazione radiofonica nazionale dallo stesso giorno del rilascio, il brano è stato prodotto da Sapienza e FunkyMan ed è disponibile anche nella versione Extended Mix.

Come detto è una canzone molto allegra e ballabile che non può non piacere e che nelle prossime settimane potrebbe far parlare di se.

Il video ufficiale è pura festa e sensualità: nel filmato vediamo tante belle e seducenti ragazze, ma anche ragazzi, ballare e divertirsi.

