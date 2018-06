Sandro Cavazza – High With Somebody: video, testo e traduzione

High With Somebody è il nuovo nonché quarto singolo solista di Sandro Cavazza, rilasciato il 23 marzo 2018 e in rotazione radiofonica nazionale da venerdì 8 giugno.

Dopo “What It Feels Like”, “Don’t Hold Me” e “So Much Better”, pubblicati lo scorso anno, la voce di “Beautiful Life” (Lost Frequencies) e “Without You” (Avicii), certificato Platino in Italia, torna alla ribalta con questa orecchiabile canzone, scritta con la collaborazione di Nicklas Bengt Waldemar Lif, con produzione di P3GI-13.

Il giovane ed emergente cantautore svedese di origini italiane ci propone questo allegro brano, che anche se al momento è passato quasi inosservato, a parer mio ha le sue potenzialità per fare bene, almeno dalle nostre parti.

Semplice ma carino il video ufficiale che potete vedere direttamente nel canale Youtube di Cavazza cliccando sull’immagine, mentre a seguire accedete ai testi.

High With Somebody testo e traduzione – Sandro Cavazza (Download)

[Verse 1]

My momma called me crying

Why you broke and up to no good?

Mom, you know I’ve really been trying

To do everything I could

So I hanged up and went back to bed

‘Cause I got pictures inside of my head

Yes I know, yes I know, yes I know

That some day I’ll, one day I’ll, Monday I will be

[Strofa 1]

Mia mamma mi ha chiamato piangendo

Perché sei al verde e non hai altro da fare?

Mamma, sai che ci sto davvero provando

A fare tutto il possibile

Così ho riattaccato e sono tornato a letto

Perché ho delle foto nella testa

Sì lo so, sì lo so, sì lo so

Che un giorno lo farò, un giorno lo farò, lunedì sarò

[Chorus]

High with somebody

I wanna reach and touch the sky with somebody

I wanna feel so freaking fly with somebody

And If I had to pull a heist with somebody

Then it would have been somebody like you

[Ritornello]

In alto con qualcuno

Voglio raggiungere e toccare il cielo con qualcuno

Voglio sentirmi in volo con qualcuno

E se dovessi fare una rapina con qualcuno

Allora lo farei con qualcuno come te

[Post-Chorus]

Somebody like you

Somebody like you

[Post-Ritornello]

Qualcuno come te

Qualcuno come te





[Verse 2]

Forgive me if I am whinin’

But she may have been the one

She was diggin’ for my money

And we know that I’ve got none

Let me be

[Verse 2]

Perdonami se sto piagnucolando

Ma potrebbe essere quella che

Cercava i miei soldi

E sappiamo che non ne ho

Lasciami andare

[Chorus]

High with somebody

I wanna reach and touch the sky with somebody

I wanna feel so freaking fly with somebody

And If I had to pull a heist with somebody

Then it would have been somebody like you

[Ritornello]

In alto con qualcuno

Voglio raggiungere e toccare il cielo con qualcuno

Voglio sentirmi in volo con qualcuno

E se dovessi fare una rapina con qualcuno

Allora lo farei con qualcuno come te

[Post-Chorus]

Somebody like you

Somebody like you





[Post-Ritornello]

Qualcuno come te

Qualcuno come te

[Bridge]

It’s a good thing I’ve been hurt before

And that I love staring at the wall

I’ll be waiting ‘til tomorrow comes

The sun will shine, I’ll be fine and Friday I will be

[Ponte]

È un bene che sia rimasto ferito prima

E che adoro fissare il muro

Aspetterò finché arriverà domani

Il sole splenderà, starò bene e venerdì sarò

[Chorus]

High with somebody

I wanna reach and touch the sky with somebody

I wanna feel so freaking fly with somebody

And If I had to pull a heist with somebody

Then it would have been somebody like you

[Ritornello]

In alto con qualcuno

Voglio raggiungere e toccare il cielo con qualcuno

Voglio sentirmi in volo con qualcuno

E se dovessi fare una rapina con qualcuno

Allora lo farei con qualcuno come te

[Post-Chorus]

Somebody like you

Somebody like you

[Post-Ritornello]

Qualcuno come te

Qualcuno come te