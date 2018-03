Samuel Heron – Napapijri: ascolta il nuovo singolo feat. Wayne Santana e Pyrex (con testo)

Dal 23 marzo 2018 è disponibile il nuovo singolo del rapper ligure Samuel Heron, che sembra sia stato inciso con la collaborazione dei colleghi Wayne Santana & Pyrex, entrambi membri del gruppo trap Dark Polo Gang.

Il rapper classe 1991, ex membro del duo Bushwaka, il romano Umberto Violo, in arte Wayne Santana e Dylan Thomas Cerulli, meglio conosciuto come Pyrex, hanno unito le forze nel nuovo brano Napapijri, prodotto da Sick Luke.

Si tratta di un pezzo quasi ipnotico, che possiamo definire una sorta di inno alla ricchezza e soprattutto alla marijuana, una tematica assai ricorrente in questa tipologia di canzoni.

Napapijri è un marchio italiano d’abbigliamento che produce alcuni giubbotti che hanno la tasca davanti molto spaziosa, al punto che Samuel lascia intendere di infilarci ogni cosa, anche la droga e i soldi.

Al di la della tematica, che può piacere o meno, è comunque un brano a mio parere interessante che potrebbe diventare virale. Per ascoltarlo cliccate sulla cover in basso.

Testo Napapijri (Download)





Sick Luke, Sick Luke

[Samuel H.]

C’ho tutto nel mio Napapjiri (uh)

C’ho tutto nel mio Napapijri (ya)

Passa che faccio due tiri (oh)

Gli occhi rossi vampiri

C’ho tutto nel mio Napapijri (uh)

C’ho tutto nel mio Napapjiri (ya)

Passa che faccio due tiri (oh)

Gli occhi rossi vampiri

[Samuel H.]

Attento fra’ quanto cammini (occhio)

Fumiamo sì come camini

Siamo la gang dei bambini

In giro come i bangladini

In giro tutti birichini

Oro giallo nei nostri canini

Ti mando i bacini, leva quel bikini

Facciamo la guerra ma con i cuscini

Tu zio che cosa combini (niente)

Sbucci solo mandarini (sempre)

Fatturo, salgono i dindini (ding)

Mangio tagliata e porcini

Metto i mocassini, accendo papiri

Se perdo la testa poi fra’ chiedo a Siri

Metto la tuta dentro i miei calzini

Puccio la soia zio dentro al nighiri.

[Samuel H.]

C’ho tutto nel mio Napapjiri (uh)

C’ho tutto nel mio Napapijri (ya)

Passa che faccio due tiri (oh)

Gli occhi rossi vampiri

C’ho tutto nel mio Napapjiri (uh)

C’ho tutto nel mio Napapijri (ya)

Passa che faccio due tiri (oh)

Gli occhi rossi vampiri.

[Wayne Santana]

Fumo e faccio due tiri (ah)

(Fumo e faccio due tiri) eskere

Fumo e faccio due tiri (arrivo)

Ho tutto nel Napapijri

(Ho tutto nel Napapjiri) for real

Ho tutto nel Napapijri for real

(Ho tutto nel Napapjiri) ya ya

Bracciali, collane e orecchini (bitch)

Ho tutto nel mio Napapjiri (for real)

Soldi in tasca, non tengo scontrini (yah)

Ho tutto nel Napapjiri (ehi).

[Pyrex]

Tiro fuori caramelle dal Napapjiri (pence)

Quando compro non controllo mai i cartellini (no)

Parlo e non capisci nulla come Paperino

Sto ballando come Amici Maria De Filippi (uh)

Ciuf-ciuf-ciuf sul beat sono un trenino (ciuf ciuf)

Io, la gang e Samuel abbiamo fatto bingo

Banconote su banconote come Pringles (ehi)

Nessuno sa come fai come il co-coccodrillo

Le piace il mio oro, le piace il mio stile

Esco di casa sembra che ho vinto alla lotteria (ehi)

DPG sforniamo hit come se fosse pizza

Sembro Doraemon tiro fuori tutto dal Napapjiri.

[Samuel H.]

C’ho tutto nel mio Napapjiri.