Samuel – “Dove Scappi” nuovo brano per il film “Una Vita Spericolata”: audio e testo

In data 8 giugno 2018 è uscito il nuovo singolo di Samuel, inciso per la colonna sonora del film Una Vita Spericolata, pellicola scritta e diretta da Marco Ponti, che vede protagonisti Lorenzo Richelmy, Matilda De Angelis e Eugenio Franceschini. Il film verrà distribuito nei cinema dal prossimo 21 giugno.

Il brano del cantautore e chitarrista torinese Samuel Umberto Romano, viene utilizzato nel trailer e nei titoli di coda della pellicola.

Dove Scappi è stato scritto dall’interprete ed eseguito in studio insieme a grandi amici e musicisti, nello specifico Tom Morello (Rage Against the Machine) alla chitarra, Tozzo (Linea 77) alla batteria, Ale Bavo alla programmazione e produzione, BandaKadabra alla sezione fiati e lo stesso Samuel al basso e pianoforte.

Per ascoltare la nuovissima canzone cliccate sulla cover in basso, mentre a seguire potete leggere le parole che la compongono.

Dove Scappi testo – Samuel (Download)





E dove scappi

ti troverai seduta in un silenzio

e dove scappi

per una strada che stanotte ti ci perdi dentro

e dove scappi

nello specchietto riconoscerai

e dove scappi

il conto amaro di una vita che non vuoi.

E dove scappi

attraversando incroci senza sguardo

e dove scappi

da pomeriggi tutti uguali senza scampo

e dove scappi

e la pazienza che in fondo tu non hai

e dove scappi

ad abbracciare tutti i nostri guai.

Amo tutto quello che fai

amo i disastri che mi regalerai

amo le tue perplessità

amo il rumore dei tuoi gesti, il rumore dei tuoi gesti

amo tutto quello che non sei

amo restare quando me ne andrei

amo il disordine che disorienta

amo il rumore dei tuoi gesti, il rumore dei tuoi gesti

amo tutto quello che fai

amo i disastri che mi regalerai

amo le tue perplessità

amo il rumore dei tuoi gesti, il rumore dei tuoi gesti

amo tutto quello che non sei

amo restare quando me ne andrei

amo il disordine che disorienta

amo il rumore dei tuoi gesti, il rumore dei tuoi gesti

E dove scappi

disegni sull’asfalto pneumatici

e dove scappi

via dal ruggito infuocato di carnefici

e dove scappi

qui c’è una voce che t’inchioda e tu lo sai

e dove scappi

e l’arroganza di cui poi ti pentirai.

Amo tutto quello che fai

amo i disastri che mi regalerai

amo le tue perplessità

amo il rumore dei tuoi gesti, il rumore dei tuoi gesti

amo tutto quello che non sei

amo restare quando me ne andrei

amo il disordine che disorienta

amo il rumore dei tuoi gesti, il rumore dei tuoi gesti.