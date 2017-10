Sam Smith – “The Thrill of It All” è il nuovo album: la tracklist ufficiale

Grandi notizie per i supporters di Sam Smith in quanto il 3 novembre 2017 vedrà la luce il secondo album in studio battezzato The Thrill of It All, che troveremo negli scaffali dei negozi a tre anni e mezzo di distanza dal fortunatissimo disco d’esordio In the Lonely Hour.

Attualmente in pre-order nel solo formato digitale, il disco includerà dieci nuove canzoni, mentre la title track sarà presente nella sola Special Edition (reperibile anche in vinile), che racchiuderà un totale di ulteriori 4 pezzi bonus, anch’essi inediti.





Al momento i singoli estratti sono due: il primo si intitola “Too Good at Goodbyes” ed è stato rilasciato lo scorso 8 settembre, mentre il secondo “Pray” è stato pubblicato proprio in data odierna.

Con questo progetto, ancora una volta out via Capitol Records, si preannuncia l’ennesimo successo di questo straordinario cantautore inglese classe 1992, come del resto dimostrano i primi due assaggi proposti, che abbiamo avuto la fortuna di ascoltare.

Anche in questo caso, il cantante londinese si è affidato al collaboratore e amico Jimmy Napes, ma anche a artisti del calibro di Timbaland, degli Stargate, di Steve Fitzmaurice e Poo Bear.

In attesa di saperne di più, vi lascio ai titoli delle canzoni in scaletta che trovate appena dopo la copertina.

Link sponsorizzati









Tracklist The Thrill of It All – Sam Smith album (Audio CD – Vinile – Download – Download Special Edition)

Too Good At Goodbyes Say It First One Last Song Midnight Train Burning HIM Baby, You Make Me Crazy No Peace [Feat. Yebba] Palace Pray

Versione Estesa – Tracce Bonus

11 Nothing Left For You

12 The Thrill Of It All

13 Scars

14 One Day At A Time

L’album è su di me anche se non tutto: ci sono quattro canzoni su di me mentre le altre parlano di cose e persone diverse che hanno fatto parte della mia vita. Voglio raccontare con la mia voce qualcosa che ho passato. Firmato Sam Smith.













LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi