Sam Smith: ascolta il nuovo singolo Pray (con testo e traduzione)

In data odierna il cantautore britannico Sam Smith ha rilasciato il nuovo brano battezzato Pray, come singolo (promozionale?) dell’attesissimo secondo album in studio The Thrill Of It All, che vedrà la luce il prossimo 3 novembre.

Nel progetto saranno presenti un totale di dieci inediti (titoli dei brani ed eventuale pre-order), 14 nell’edizione speciale (titoli dei brani ed eventuale pre-order) tra i quali il primo singolo ufficiale “Too Good At Goodbyes” e il brano in oggetto, scritto dall’interprete con la collaborazione di Migel Jose Velasquez, Larrance Dopson, Timbaland & Jimmy Napes, con produzione degli ultimi due della lista.





Si tratta di una piacevole canzone, nella quale il cantautore parla di se stesso e di fede religiosa: nonostante egli non crede poi tanto alla religione, ha deciso di pregare. Perché? Immagino per via di come vanno le cose nel mondo e per la libertà.

Siete curiosi di ascoltarla? Potete farlo direttamente nel canale Youtube di Smith cliccando sull’immagine sottostante, dopo la quale trovate la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questo pezzo.

Sam Smith – Pray traduzione (Download)

[Strofa 1]

Sono giovane e sciocco, ho preso decisioni sbagliate

Ho bloccato le notizie, ho voltato le spalle alla religione

Non ho alcuna laurea, sono una sorta di sprovveduto

Sono arrivato fin qui da solo

Ma ultimamente, questa roba non mi sta portando molto in alto

Alzo la testa e il mondo è in fiamme

C’è il terrore nel mio cuore e la paura nelle mie ossa

E non so che dire

[Ritornello 1]

Magari pregherò, pregherò

Forse pregherò

Non ci ho mai creduto, e tu lo sai, ma pregherò

[Strofa 2]

Non mi troverai in chiesa (no) a leggere la bibbia (no)

Sono ancora qui e sono ancora il tuo discepolo

Sono inginocchiato, ti supplico, ti prego

Sono a pezzi, da solo e impaurito

Non sono un santo, sono più di un peccatore

Non voglio perdere, ma ho paura per i vincitori

Quando cerco di spiegare, le parole mi sfuggono

Ecco perché oggi sono qui

[Ritornello 2]

E pregherò, pregherò

Magari pregherò, pregherò per un barlume di speranza

Forse pregherò, pregherò,

Magari pregherò,

Non ci ho mai creduto, e tu sai che…

[Ponte]

Non mi chiami?

Possiamo avere un faccia a faccia, per favore?

Parliamo di libertà

In fin dei conti tutti pregano

In fin dei conti tutti pregano

Non mi chiami?

Possiamo avere un faccia a faccia, per favore?

Parliamo di libertà

In fin dei conti tutti pregano

In fin dei conti tutti pregano

[Ritornello 3]

Oh, e pregherò, pregherò

Pregherò, pregherò per un barlume di speranza

Forse pregherò, pregherò

Forse pregherò

Non ci ho mai creduto, e tu lo sai, ma pregherò

Pray – Sam Smith – Testo

[Verse 1]

I’m young and I’m foolish, I’ve made bad decisions

I block out the news, turn my back on religion

Don’t have no degree, I’m somewhat naive

I’ve made it this far on my own

But lately, that shit ain’t been getting me higher

I lift up my head and the world is on fire

There’s dread in my heart and fear in my bones

And I just don’t know what to say

[Chorus 1]

Maybe I’ll pray, pray

Maybe I’ll pray

I’ve never believed, and you know, but I’m gonna pray

[Verse 2]

You won’t find me in church (No) reading the bible (No)

I am still here and I’m still your disciple

I’m down on my knees, I’m begging you please

I’m broken, alone, and afraid

I’m not a saint, I’m more of a sinner

I don’t wanna lose, but I fear for the winners

When I try to explain, the words run away

That’s why I am stood here today

[Chorus 2]

And I’m gonna pray, pray

Maybe I’ll pray, pray for a glimmer of hope

Maybe I’ll pray, pray

Maybe I’ll pray

I’ve never believed, and you know that I’m gonna

[Bridge]

Won’t you call me?

Can we have a one-to-one, please?

Let’s talk about freedom

Everyone prays in the end

Everyone prays in the end

Won’t you call me?

Can we have a one-to-one, please?

Let’s talk about freedom

Everyone prays in the end

Everyone prays in the end

[Chorus 3]

Oh, and I’m gonna pray, I’m gonna pray

I’m gonna pray, pray for a glimmer of hope

Maybe I’ll pray, pray

Maybe I’ll pray

I’ve never believed, and you know, but I’m gonna pray

















