Sam Hunt – Downtown’s Dead: ascolta il nuovo brano (testo e traduzione)

Dopo diversi mesi di silenzio, il cantautore statunitense Sam Hunt è tornato con il nuovo singolo battezzato Downtown’s Dead, dal 16 maggio 2018 disponibile in streaming e negli store digitali.

In questo pezzo scritto con la collaborazione di Charlie Handsome, Shane McAnally, Josh Osborne e Zach Crowell, il cantante georgiano commenta negativamente la vita di città e soprattutto, lascia chiaramente intendere di non riuscire a smettere di pensare a una persona.

E’ a mio parere niente male la nuova canzone di Hunt, anche se francamente non si tratta di nulla di eclatante, in special modo se si considera che in passato quest’artista ha sfornato importanti pezzi come Take Your Time, che solo in Italia venne certificato Platino.

Per ascoltare l’inedito cliccate sulla cover in basso, dopo la quale potete leggere i testi che compongono il brano.

Downtown’s Dead testo e traduzione – Sam Hunt (Download)

[Verse 1]

The city’s so in style

All you see for miles are people spilling in and out of cars

Man I love these bars are making a killin’

Everywhere I go looks like the place to be

I see people that I know and I feel like there’s no one here but me

[Strofa 1]

La città è così alla moda

Tutto ciò che vedi per chilometri sono persone che entrano ed escono dalle macchine

Amico adoro queste gabbie che spennano la gente

Ovunque io vada sembra il posto giusto

Vedo persone che conosco ma è come se qui non ci fosse nessuno tranne me

[Chorus]

Downtown’s dead without you

Girls walk by and friends say hi

Then Friday night it might as well be just another

Tuesday night without you

As long as you’re still in my head

There ain’t a way that I can paint a ghost town red

Downtown’s dead, downtown’s dead





[Ritornello]

Il centro è morto senza di te

Le ragazze ti passano davanti e gli amici salutano

Venerdì sera è come se fosse un giorno qualsiasi

Martedì notte senza di te

Finché sei ancora nei miei pensieri

Non c’è un modo di poter dipingere di rosso una città fantasma

Il centro è morto, il centro è morto

[Verse 2]

Dancing in the strobes, out here in the throws of loud house music

Everything’s a blur

I don’t hear the words but lips are moving

Try to get involved, but I’ve about had enough of people wall to the wall

And I’m just holdin’ it up ‘cause

[Strofa 2]

Ballando sotto le luci stroboscopiche, qui nel pieno della rumorosa musica house

Tutto è confuso

Non sento le parole ma vedo solo labbra che si muovono

Provo a farmi coinvolgere, ma ne ho abbastanza delle barriere tra la gente

E mi limito ad osservare perché

[Chorus]

Downtown’s dead without you

Girls walk by and friends say hi

Then Friday night it might as well be just another

Tuesday night without you

As long as you’re still in my head

There ain’t a way that I can paint a ghost town red

Downtown’s dead, downtown’s dead





[Ritornello]

Il centro è morto senza di te

Le ragazze ti passano davanti e gli amici salutano

Venerdì sera è come se fosse un giorno qualsiasi

Martedì notte senza di te

Finché sei ancora nei miei pensieri

Non c’è un modo di poter dipingere di rosso una città fantasma

Il centro è morto, il centro è morto

[Bridge]

Free drinks, bright lights, what am I doing with my life?

Okay, I quit… I’ve had enough of this

‘Cause people are losing their minds, can’t get you out of my head, I’m calling it a night

I’m crawling back to your bed…

[Ponte]

Da bere gratis, luci brillanti, che ne sto facendo della mia vita?

Ok, me ne vado … ne ho abbastanza di questo

Perché la gente sta perdendo la testa, non riesco a non pensarti, per stasera ho chiuso (o “me ne vado a dormire”)

Sto tornando al tuo letto…

[Chorus]

Downtown’s dead without you

Girls walk by and friends say hi

Then Friday night it might as well be just another

Tuesday night without you

As long as you’re still in my head

There ain’t a way that I can paint a ghost town red

Downtown’s dead, downtown’s dead

[Ritornello]

Il centro è morto senza di te

Le ragazze ti passano davanti e gli amici salutano

Venerdì sera è come se fosse un giorno qualsiasi

Martedì notte senza di te

Finché sei ancora nei miei pensieri

Non c’è un modo di poter dipingere di rosso una città fantasma

Il centro è morto, il centro è morto