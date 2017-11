Salmo – Perdonami è il nuovo singolo: audio e testo

Dopo la criticatissima Estate dimmerda (certificata Platino), il rapper laziale Maurizio Pisciottu, in arte Salmo, ha rilasciato il nuovo singolo battezzato Perdonami, disponibile dal 24 novembre 2017.

A sole 24 ore dal rilascio, il nuovo pezzo ha ottenuto mezzo milione di ascolti (un record) e al momento in cui scrivo, è al primo posto nella Italy Top 100 di Spotify.





Il poliedrico profeta dell’hip hop italiano dallo stile inconfondibile, è tornato con questa canzone, caratterizzata da un testo duro e controverso ma profondamente autentico, del resto un po’ tutti sappiamo Maurizio ama esprimersi senza filtri né censure; è così che dà il meglio di se.

Perdonami fa uso dell’Ayy Flow (consiste nel chiudere versi con la parola “ayy” o similari), una tecnica nata in America nel 2000 e tornata recentemente di moda grazie a rapper come XXXTentacion e Kendrick Lamar.

Il brano è stato scritto da Salmo e prodotto da Tha Supreme e fa uso di una base trap, come a sfidare ad armi pari gli esponenti della trap italiana, destinatari delle critiche di Maurizio.

In attesa del video ufficiale, è possibile ascoltarlo su Spotify cliccando sulla cover in basso, mentre a seguire accedete al testo completo.

Salmo – Perdonami testo (Download)

Se dico quello che penso

Non resta neanche un amico

Sono una mer*a, confesso

Se penso a quello che dico

Perdonami

Perdonami

Perdona, perdona, perdonami

Perdonami

Perdonami

Perdona, perdona, perdonami.

Link sponsorizzati









I rapper di ora si vestono male

E cantano male

E più fanno schifo, più sale la fama

Ti sembra normale?

È come se adesso ti vomito in faccia

Ti passa la fame

Le tipe che schiacci non le farei toccare neanche dal ca**o del cane

È meglio se fuggi

Tu non c’hai la stoffa, bro, taglia e ricuci

In Italia nessuno lavora, ma rubano in casa e poi vanno da Gucci

E ca**o ti ostenti

Se vivi di stenti

Sei un tipo stipato che sogna stipendi

Staccare gli assegni

Pirata ai Caraibi

Ho un flow da karate, ti levo i carati dai denti

Uno schiaffo e ti svegli

Problemi al cervello, bro, spegni e riaccendi

Spegni e riaccendi

Sabato sera (brr)

Dopo le quattro hai la faccia di cera

Vacanze in riviera

Leccando una fi*a pisciata che sa di ringhiera

Chi accende le radio

E’ un over 50, si pompa gli Stadio

Poco evoluto, va ancora allo stadio

Un vero cornuto non guarda mai dentro l’armadio

Male male, tutto bene? No, male male

Tutto bene? No, male male, male male, male male

Ehi (ehi).

Scrivo più chiaro possibile

Se non capisci riassumo

Bravo, hai una mira infallibile

Ma non colpisci nessuno

Perdonami

Perdonami

Perdona, perdona, perdonami

Perdonami

Perdonami

Perdona, perdona, perdona.

Perdona il peccato

Ricorda il mio nome

Sei il tipo sfigato che sogna di fare l’attore

Peccato, sei quello che muore

Fa-fa-farò la veglia

Quando suona la sveglia

Io non posso andare in tele, perché se ci vado poi mi parte la bestemmia (oh ma porco D**)

Pardonne moi, pardonne moi

Hai fegato, brah, pâté de foie

Se riesci a distinguerti in questa città

Sei come una zebra a pois

Anche se smetto col fumo

Ti ascolto, mi sembri qualcuno

Scusa la spocchia, io sono uno

Voi centomila nessuno.

Se dico quello che penso

Non resta neanche un amico

Sono una mer*a, confesso

Se penso a quello che dico

Perdonami

Perdonami

Perdona, perdona, perdonami

Perdonami

Perdonami

Perdona, perdona, perdonami.

Scrivo più chiaro possibile

Se non capisci, riassumo

Bravo, hai una mira infallibile

Ma non colpisci nessuno

Perdonami

Perdonami

Perdona, perdona, perdonami.

















LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi