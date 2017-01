Saint Motel: guarda il video interattivo del nuovo singolo You Can Be You (testo e traduzione)

You Can Be You è il titolo del secondo singolo estratto da Saintmotelevision, secondo studio album dei Saint Motel, rilasciato lo scorso 21 ottobre.

Nella penisola, la indie pop band californiana ha senza ombra di dubbio un gran successo: Disco di Platino con My type (di recente colonna sonora dello spot Tim e dei Jingle della Serie A Tim), Disco d’Oro con Cold Cold Man e partecipazioni a spettacoli del calibro del Festival di Sanremo (65esima edizione), Quelli che il calcio, The Voice e alla finale dell’ottava edizione di XFactor.





Dopo il successo di Move, il gruppo statunitense torna con questa canzone, in rotazione radiofonica nazionale del 13 gennaio 2017.

Il brano è accompagnato dal 360 Virtualizer videoclip, un filmato animato con lyrics: premendo il tasto sinistro del mouse sulla schermata, potrete infatti ruotare le immagini a 360 gradi.

Per vedere il video su Youtube cliccate sull’immagine in basso, dopo la quale trovate la mia traduzione in italiano e le parole in inglese.

Prima di concludere, volevo ricordare ai fans del gruppo, che il prossimo 21 febbraio, i Saint Motel si esibiranno in Italia, esattamente al Fabrique di Milano. I tagliandi d’ingresso sono reperibili su TicketOne.

You Can Be You – Saint Motel – Traduzione (Digital Download)

[Verse 1]

Lascialo perdere

Mi hanno detto un milione di volte di lasciar perdere

Ma non voglio, perché mia madre dice di non perdere la speranza

[Ritornello]

Puoi avere ragione, puoi aver torto

Puoi essere (o “fare”) tutto quello che vuoi

Puoi essere te stesso

Puoi essere te stesso

Link sponsorizzati









[Verso 2]

Quando è difficile e tutto il mondo ti fa smettere di sognare

Non mollare

Ricorda solo che sei amato, non importa come

[Ritornello]

Puoi avere ragione, ti puoi sbagliare

Puoi essere tutto quello che vuoi

Puoi essere te stesso

Puoi essere te stesso

Puoi essere te stesso

Ma sarai sempre mio (o “mia”)

[Break Strumentale]

[Verso 3]

Ultimamente, quando mi ritrovo nei momenti di dolore

Va tutto bene

Sento ancora le parole di mia madre che cantava

[Ritornello]

Puoi avere ragione, ti puoi sbagliare

Puoi essere tutto quello che vuoi

Puoi avere ragione, puoi aver torto

Puoi essere tutto quello che vuoi

Puoi essere tutto quello che vuoi

Puoi essere te stesso

Puoi essere te stesso

Ma sarai sempre mio

[Break Strumentale]

[Ritornello]

Puoi avere ragione, ti puoi sbagliare

Puoi essere tutto quello che vuoi

Potresti avere ragione, potresti aver torto

Potresti essere tutto quello che vuoi

Puoi essere te stesso

Puoi essere te stesso

Puoi essere te stesso

Ma sarai sempre mio

Saint Motel – You Can Be You testo

[Verse 1]

Let it go

I’ve been told a million times let it go

But I won’t, ‘cause my mama said to hold on to hope

[Chorus]

You can be right, you can be wrong

You can be anything you want

You can be you

You can be you

[Verse 2]

When it’s tough and the whole world brings your dreams to a stop

Don’t give up

Just remember you’re loved no matter what

[Chorus]

You can be right, you can be wrong

You can be anything you want

You can be you

You can be you

You can be you

But you’ll always be mine

[Instrumental break]

[Verse 3]

Nowadays when I find myself in times of pain

It’s okay

I still hear the words my momma would sing

[Chorus]

You could be right, you could be wrong

You could be anything you want

You can be right, you can be wrong

You can be anything you want

You can be you

You can be you

You can be you

But you’ll always be mine

[Instrumental break]

[Chorus]

You can be right, you can be wrong

You can be anything you want

You could be right, you could be wrong

You could be anything you want

You can be you

You can be you

You can be you

But you’ll always be mine

















LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi